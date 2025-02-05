Зеленський дав інтерв'ю британському журналісту, Нетаньягу прилетів у Вашингтон: головне за ніч

Глава української держави дав інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, президент США Дональд Трамп зустрів у Білому домі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу на тлі переговорів щодо припинення вогню у Газі, Трамп заявив, що США візьмуть під контроль Сектор Гази, у Краснодарському краї дрони уразили НПЗ.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 5 лютого, щоб ви були в курсі подій:

Володимир Зеленський дав інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану

Головні тези з інтерв'ю президента:

зараз ми не можемо повернути всі наші території, ми адекватні люди і не можемо втратити мільйони людей заради результату, який ще не факт, що буде;

підтримка, яку надають наші партнери, недостатня для того, щоб ми могли повністю витіснити рф з наших територій;

коли закінчиться воєнний стан, тоді однозначно будуть вибори – ми захищаємо демократію;

Путін не хоче закінчувати війну, він хоче знищити Україну і отримати контроль, йому потрібна тут маріонетка, я йому точно не підходжу;

ми віримо, що президент Трамп хоче досягти успіху в цій ситуації, а успіх – це перемога здорового глузду, і це, безумовно, кінець гарячої фази війни. Це, безсумнівно, сильні гарантії безпеки для України, принаймні для того, щоб Путін не повернувся з війною знову через півроку, місяць, два чи рік;

якщо досягнення миру та збереження людських життів потрібно буде сісти за один стіл з Путіним під час переговорів, то ми безумовно підемо на такий крок.

Зеленський також заявив, що 45 100 українських бійців загинули у війні з Росією. Ще 390 тисяч випадків поранень.

Трамп приймає першого іноземного лідера в Білому домі: подробиці зустрічі

Президент США Дональд Трамп зустрів у Білому домі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу на тлі переговорів щодо припинення вогню у Газі. Ізраїльський прем'єр став першим іноземним лідером, який зустрівся з президентом США у Вашингтоні після його інавгурації.

Зустріч відбувається у момент, коли мають розпочатися переговори про другу фазу угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСОМ, визнаним у США терористичною організацією. Ізраїль і ХАМАС мають менш як чотири тижні, щоб узгодити умови другого етапу, який включатиме звільнення всіх заручників, які залишилися в Газі, остаточне припинення бойових дій і вихід Ізраїлю з території.

Трамп повторює свою ідею про переселення палестинців із Гази до сусідніх країн. Він повторив свій заклик до Йорданії, Єгипту та інших арабських держав прийняти жителів Гази, заявивши, що у палестинців немає іншого виходу, окрім як покинути прибережну смугу, яку необхідно відновити після майже 16 місяців руйнівної війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

Трамп заявив, що США візьмуть під контроль Сектор Гази

Президент США Дональд Трамп заявив, що США візьмуть під контроль зруйнований війною Сектор Гази після того, як палестинців переселять в інше місце. Американський лідер оголосив про свій несподіваний план, не повідомляючи конкретики, на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, який перебуває у країні.

«Ми будемо володіти ним і відповідатимемо за демонтаж усіх небезпечних невибухлих бомб та іншої зброї на місці. Якщо це буде необхідно, ми це зробимо, ми візьмемо на себе цю частину, ми збираємося розвивати її, створювати тисячі й тисячі робочих місць, і це буде те, чим може стати весь Близький Схід», – наголосив Трамп.

Прем'єр Ізраїлю хвалить «нестандартне» мислення Трампа та називає його найкращим другом

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вірить, що президент США Дональд Трамп допоможе Ізраїлю досягти всіх своїх військових цілей. Нетаньягу називає американського лідера найкращим другом та відзначає готовність Трампа «мислити нестандартно зі свіжими ідеями».

«Ви – найкращий друг, якого Ізраїль коли-небудь мав у Білому домі», – сказав він. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу високо оцінив лідерство та ініціативи Трампа на Близькому Сході. «Ваша готовність мислити нестандартно зі свіжими ідеями допоможе нам досягти всіх цих цілей», – сказав Нетаньяху президенту США.

У Краснодарському краї дрони уразили НПЗ

У ніч проти 5 лютого у Краснодарському краї Росії прогриміли вибухи. Регіон був під атакою дронів. Безпілотники летіли курсом на нафтопереробний завод. Губернатор Краснодарського краю заявив, що у станиці Новомінській Канівського району уламки БпЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів.

На території заводу зайнялась пожежа. На місці працюють всі екстрені служби. За попередніми даними, постраждалих немає. Також тамтешня влада повідомила, що 55 рятувальників та 1 одиниць техніки були залучені для локалізації та ліквідації пожежі.

Зазначається, що дрони, ймовірно, летіли курсом на нафтобазу ТОВ «Албашнефть» .Адже це єдине нафтопереробне підприємство, розташоване біля Канівського району у Краснодарському краї.