Сійярто пояснив, чому Угорщина підтримала продовження санкцій проти РФ

Сійярто: Європейська комісія прагне отримати від України гарантії збереження поставок нафти до ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна в обмін на згоду продовжити санкції проти Росії на пів року отримала від ЄС «зобовʼязання» в енергетичній сфері. Про це повідомляє Telex.

За словами Сійярто, «Європейська комісія взяла на себе зобов'язання захищати газо– і нафтопроводи, що ведуть до країн-членів Європейського Союзу».

«Вони чітко дали зрозуміти, що цілісність енергетичної інфраструктури, що постачає країни-члени ЄС, є питанням безпеки для всього ЄС. Європейська комісія також прагне отримати від України гарантії збереження поставок нафти до ЄС», – додав глава угорського МЗС.

Ці «зобовʼязання» Євросоюзу публічно не озвучувались, але, за інформацією ЗМІ, Угорщина вимагала від ЄС тиснути на Україну для збереження транзиту російської нафти та вести діалог про транзит газу в обмін на свою згоду підтримати продовження економічних санкцій проти РФ.

Нагадаємо, Угорщина в останній момент погодилася схвалити продовження санкцій проти Російської Федерації. Будапешт піде на поступки в обмін на заяву, в якій буде розглянуто побоювання Угорщини з приводу «енергетичної безпеки». Про це повідомляє Politico.

Згодом міністри закордонних справ ЄС погодилися продовжити санкції проти Російської Федерації. Обмеження діятимуть ще шість місяців. Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт веде переговори з Москвою та Києвом про збереження транзиту російського газу через Україну. Він навіть запропонував своєрідну хитрість, яка дозволить транспортувати блакитне паливо з Росії. Хитрість, за словами прем’єра Угорщини, полягає в тому, щоб російський газ до моменту потрапляння на територію України «був би вже у власності покупців».