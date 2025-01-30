Кавелашвілі нагородив силовиків за придушення протестів у Грузії

Михеїл Кавелашвілі (ліворуч по центру) поруч з чиновниками МВС та прем'єром Грузії

Після інавгурації невизнаного президента Грузії у Тбілісі почалися сутички та затримання

Невизнаний президент Грузії Михеїл Кавелашвілі нагородив орденами посадовців МВС. Раніше вони потрапили під санкції західні санкції через придушення мітингів. Про це повідомляє Interpressnews.

Зазначається, що нагороди силовики отримали «за особливий внесок у посилення законності та правопорядку». Серед нагороджених, зокрема, глава МВС Грузії Вахтанг Гомелаурі, який потрапив у санкційні списки низки європейських країн, його заступники Шалва Бедоїдзе, Александр Дарахвелідзе, Георгій Бутхузі та Йосип Челідзе.

Також ордени отримали директор Департаменту кримінальної поліції Темур Купатадзе, директор Департаменту патрульної поліції Важа Сірадзе, директор Тбіліського департаменту поліції Сулхан Тамазашвілі, директор Департаменту з особливих доручень Звіад Харазішвілі, заступники директора того самого департаменту – Мілері Лагазаурі та Мірза Керзевадзе.

Нагадаємо, 29 грудня в країні розпочалася церемонія інавгурації Михеїла Кавелашвілі. За словами президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, інавгурація Кавелашвілі – «пародія». Вона додала, що вважає себе єдиним легітимним органом країни та пообіцяла продовжити боротьбу за звільнення Грузії від режиму. Варто зазначити, що Кавелашвілі не визнає також опозиція та значна частина міжнародних партнерів країни.

Після інавгурації невизнаного президента Грузії у столиці почалися сутички та затримання. Протестувальники у Тбілісі прийшли до будівлі парламенту та показали невизнаному президенту Кавелашвілі червоні картки.

Також жителі Грузії виходили на акцію «Ланцюг єдності», найбільша відбулася в столиці, де символічний ланцюг об'єднав праву і ліву набережні міста, а також сім мостів.

Зурабішвілі заявляла, що не складе свої повноваження, адже парламент, який вона називає нелегітимним, не зможе обрати її наступника. Однак на виборах 14 грудня парламентська колегія виборників таки обрала наступним президентом Міхеіла Кавелашвілі – він був єдиним кандидатом.