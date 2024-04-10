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Україна може виграти війну: Остін назвав ціну перемоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна може виграти війну: Остін назвав ціну перемоги
Глава Пентагона наголосив, що підтримка України стала важливою як ніколи
фото з відкритих джерел

Ллойд Остін: «Ми знаємо, що Китай та інші спостерігають та вчаться з того, що робить Путін, і як на це реагуємо ми»,

Україна може виграти розпочату Росією війну. Але для цього необхідне  невідкладне  ухвалення законопроєкту з додатковим фінансуванням для потреб нацбезпеки, який включає допомогу Україні. Про це Остін сказав під час слухань у Комітеті з питань Збройних сил Сенату американського Конгресу, пише «Голос Америки».

Остін зазначив. що Україна може залишитися суверенною, незалежною та демократичною країною, яка має можливість «захистити свою суверенну територію та стримати агресію».

Утім, якщо Київ впаде, це може поставити під загрозу країни Балтії, які є членами НАТО, а це потенційно втягне війська США в тривалу війну в Європі, сказав Остін на слуханнях сенатського Комітету у справах збройних сил під час обговорення бюджетного запиту Міноборони США на 2025 фінансовий рік у розмірі 850 мільярдів доларів.

«Ціна лідерства США реальна. Але вона значно нижча, ніж ціна зречення США», – сказав Остін у Сенаті.

Остін наголосив, що підтримка України стала важливою як ніколи.

«У той час, як сили Путіна продовжують свої атаки на лінії фронту, по містах й цивільному населенню України, підтримка з боку Конгресу є надзвичайно важливою, ніж будь-коли», – зауважив Остін.

У цьому зв’язку він звернув увагу на невідкладність ухвалення законопроєкту з додатковим фінансуванням для потреб нацбезпеки, який включає допомогу Україні.

«Це додаткове фінансування зміцнить американську безпеку та врятує життя українців, воно дасть нам змогу задовольнити нагальні потреби України для її самооборони, навіть в умовах, коли ми підтримуємо нашу власну боєготовність і просуваємо нашу військову модернізацію», – зазначив глава Пентагону.

Крім того, за його словами, оскільки додаткова зброя і боєприпаси для України вироблятиме американський ВПК, значна частина з пакета буде інвестована в американську економіку. Йдеться, зокрема, про $50 мільярдів, які реалізовуватимуться на виробництвах у 30 штатах США.

«Якщо Америка відвернеться, ми поставимо вільний світ під загрозу та ризикуватимемо неймовірними витратами й посиленням небезпек. І ми знаємо, що Китай та інші спостерігають та вчаться з того, що робить Путін, і як на це реагуємо ми», – додав він.

Також Остін вважає, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки.

Теги: війна Пентагон Ллойд Остін

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