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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Росіяни проголосували за війну. Чому вони тепере такі здивовані?

glavcom.ua
«Йде війна за виживання, і сьогодні Путін показав, що вбʼє стільки росіян, скільки йому треба для досягнення його політичних цілей»
коллаж: glavcom.ua

«Путіну потрібні гори трупів у Москві, щоб провести нову хвилю мобілізацію в армію»

Росія проголосувала за війну і тепер у Путіна розвʼязані руки на все – після виборів Путін здійснив жахливий теракт проти росіян. Сценарій старий, який Путін вже використав при захопленні влади – той самий «рязанський цукор», тв самі вибухи будинків у Москві, той самий Норд-Ост.

Звичайно, що терористів усіх знайдуть та вбʼють, можливо, залишать одного, який зізнається, що його готували в Україні, будуть знайдені українські документи.

Путіну потрібні гори трупів у Москві, щоб провести нову хвилю мобілізацію в армію, і щоб ніхто не посмів ухилитись. Щоб гнати нові натовпи на «мʼясні штурми».

Щоб дискредитувати підтримку України за кордоном звинуваченнями у тероризму та викликати співчуття до РФ.

Щоб звинуватити Україну у тероризмі і посилити бомбові удари по українських містах і виправдовувати вбивства мирних людей, дітей, інфраструктури. Щоб записати у терористи увесь український народ як у 1999 після вибухів у Москві у терористи записали усіх чеченців.

Відповідь України має полягати у створені нарешті чіткої стратегії оборони, яка досі у нас відсутня, негайного ухвалення нової системи мобілізації, негайного проведення реформ в армії на основі досвіду двох років повномасштабної війни.

Йде війна за виживання, і сьогодні Путін показав, що вбʼє стільки росіян, скільки йому треба для досягнення його політичних цілей, а життя українців рахувати Росія не збирається взагалі.

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Джерело
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Теги: теракт Москва росія путін війна

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