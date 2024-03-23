Росіяни проголосували за війну. Чому вони тепере такі здивовані?

«Йде війна за виживання, і сьогодні Путін показав, що вбʼє стільки росіян, скільки йому треба для досягнення його політичних цілей»

«Путіну потрібні гори трупів у Москві, щоб провести нову хвилю мобілізацію в армію»

Росія проголосувала за війну і тепер у Путіна розвʼязані руки на все – після виборів Путін здійснив жахливий теракт проти росіян. Сценарій старий, який Путін вже використав при захопленні влади – той самий «рязанський цукор», тв самі вибухи будинків у Москві, той самий Норд-Ост.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Звичайно, що терористів усіх знайдуть та вбʼють, можливо, залишать одного, який зізнається, що його готували в Україні, будуть знайдені українські документи.

Путіну потрібні гори трупів у Москві, щоб провести нову хвилю мобілізацію в армію, і щоб ніхто не посмів ухилитись. Щоб гнати нові натовпи на «мʼясні штурми».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щоб дискредитувати підтримку України за кордоном звинуваченнями у тероризму та викликати співчуття до РФ.

Щоб звинуватити Україну у тероризмі і посилити бомбові удари по українських містах і виправдовувати вбивства мирних людей, дітей, інфраструктури. Щоб записати у терористи увесь український народ як у 1999 після вибухів у Москві у терористи записали усіх чеченців.

Відповідь України має полягати у створені нарешті чіткої стратегії оборони, яка досі у нас відсутня, негайного ухвалення нової системи мобілізації, негайного проведення реформ в армії на основі досвіду двох років повномасштабної війни.

Йде війна за виживання, і сьогодні Путін показав, що вбʼє стільки росіян, скільки йому треба для досягнення його політичних цілей, а життя українців рахувати Росія не збирається взагалі.