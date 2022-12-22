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Зеленський закликав Конгрес притягнути Росію до відповідальності за її агресію

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський закликав Конгрес притягнути Росію до відповідальності за її агресію
Зеленський виступив у Конгресі США
фото із відкритих джерел

Український президент закликав конгресменів посилити санкції, «щоб Росія відчула, наскільки руйнівною є її агресія»

Президент Володимир Зеленський закликав членів Конгресу США посилити санкції проти Росії та «притягнути терористів до відповідальності за агресію». Про це він сказав у своєму виступі у залі Конгресу.

Зеленський зазначив, що президент США Джо Байден підтримав його мирний план з 10 пунктів і додав, що кожен член Конгресу може допомогти в реалізації цього плану.

«Нам потрібен мир. Україна вже запропонувала пропозиції, які я щойно обговорював з президентом Байденом, нашу формулу миру — 10 пунктів, які мають і повинні бути реалізовані для нашої спільної безпеки. Радий поділитися тим, що президент Байден сьогодні підтримав нашу мирну ініціативу. Кожен з вас, пані та панове, може допомогти в реалізації, щоб гарантувати, що американське лідерство залишатиметься твердим, двопалатним і двопартійним», – сказав глава держави.

Він закликав конгресменів посилити санкції, «щоб Росія відчула, наскільки руйнівною є її агресія».

«Справді, у ваших силах допомогти нам притягнути до відповідальності всіх, хто розпочав цю неспровоковану злочинну війну. Давайте це зробимо. Нехай терорист несе відповідальність за агресії та відшкодувати всі збитки, завдані цією війною», – зазначив він.

Звернення Зеленського до Конгресу завершило програму його візиту до США, в рамках якої він зустрівся з президентом Джо Байденом та членами його адміністрації. Виступ президента України почався о 02:30 22 грудня за київським часом.

Варто зазначити, що Володимир Зеленський вперше проводить зустрічі за межами країни з початку повномасштабного російського вторгнення. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому поїздка лідера України є надзвичайно важливою сьогодні.

Варто зауважити, що Кремль відреагував на візит українського лідера до США. Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін зробив звернення до росіян на колегії міноборони.

Путін взявся залякувати «Сарматами» Байдена та Зеленського. Російський диктатор заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) «Сармат» будуть поставлені на бойове чергування найближчим часом.

Путін вчергове звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал практично всіх основних країн НАТО. Російський диктатор знову посипав ядерними погрозами. Він заявив, що рівень сучасних зразків озброєнь у складі ядерної тріади становить 91%.

Теги: США Україна Володимир Зеленський агресія путін санкції росія президент

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