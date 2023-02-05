Україна не гарантуватиме невикористання західної техніки проти цілей у Росії

Законні для України військові цілі є навіть у Москві

Захід постачає Києву зброю, але недостатньо для того, щоб наша країна могла виграти загарбницьку війну Росії.

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Про це пише видання Bild у статті «Москва є законною ціллю війни», посилаючись на слова члена Комітету Верховної Ради з нацбезпеки і представника президента України в парламенті Федіра Веніславсього

«У деяких західних експертів є ідея, що Україна повинна пообіцяти, що не буде використовувати свою військову техніку на території Російської Федерації. Це ідея з паралельного світу», – вважає Веніславський. За його словами, всі військові об'єкти, з яких ведеться війна проти України, є законними військовими цілями України. Він уточнив, що це відноситься і до Москви.

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«Будь-який командний пункт у російській столиці є законною військовою ціллю. Я не бачу ніяких проблем у тому, щоб атакувати їх», – наголошує представник президента України в парламенті.

Він акцентує на тому, що для повного звільнення окупованих Росією територій Україні необхідно від 500 до 700 танків, тоді як загальна кількість тих танків, які пообіцяли західні партнери, не перевищує 143 одиниці. Веніславський каже про те, що якби танки були доставлені під час великого наступу української армії минулого літа, звільнення просунулося б набагато далі, і результат війни міг бути навіть вирішений. «Нам не вистачало 100 танків, тоді ми могли б повністю звільнити Донецьку і Луганську області», – сказав він.