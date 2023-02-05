Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна не гарантуватиме невикористання західної техніки проти цілей у Росії

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Україна не гарантуватиме невикористання західної техніки проти цілей у Росії
фото ілюстративне

Законні для України військові цілі є навіть у Москві

Захід постачає Києву зброю, але недостатньо для того, щоб наша країна могла виграти загарбницьку війну Росії. 

Про це пише видання Bild у статті «Москва є законною ціллю війни», посилаючись на слова члена Комітету Верховної Ради з нацбезпеки і представника президента України в парламенті Федіра Веніславсього

«У деяких західних експертів є ідея, що Україна повинна пообіцяти, що не буде використовувати свою військову техніку на території Російської Федерації. Це ідея з паралельного світу», – вважає Веніславський. За його словами, всі військові об'єкти, з яких ведеться війна проти України, є законними військовими цілями України. Він уточнив, що це відноситься і до Москви.

«Будь-який командний пункт у російській столиці є законною військовою ціллю. Я не бачу ніяких проблем у тому, щоб атакувати їх»,  – наголошує представник президента України в парламенті.

Він акцентує на тому, що для повного звільнення окупованих Росією територій Україні необхідно від 500 до 700 танків, тоді як загальна кількість тих танків, які пообіцяли західні партнери, не перевищує 143 одиниці. Веніславський каже про те, що якби танки були доставлені під час великого наступу української армії минулого літа, звільнення просунулося б набагато далі, і результат війни міг бути навіть вирішений. «Нам не вистачало 100 танків, тоді ми могли б повністю звільнити Донецьку і Луганську області»,  – сказав він.

Теги: Україна танки Москва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія завдала збитків довкіллю України на мільярди: названо суму
Росія завдала збитків довкіллю України на мільярди: названо суму
14 сiчня, 09:08
Партнери Україні продовжують надавати їй військову допомогу
Таллінська дев'ятка: які країни і чим допоможуть Україні побороти Путіна (список)
20 сiчня, 16:25
Зеленський зробив заяву про передавання Україні танків
Зеленський зробив заяву про передавання Україні танків
25 сiчня, 01:17

Політика

Україна не гарантуватиме невикористання західної техніки проти цілей у Росії
Україна не гарантуватиме невикористання західної техніки проти цілей у Росії
США збили китайську шпигунську повітряну кулю
США збили китайську шпигунську повітряну кулю
Летять леопарди: Канада звітує про відправку танків в Україну (відео)
Летять леопарди: Канада звітує про відправку танків в Україну (відео)
Китай допомагає Росії у війні проти України: журналісти розкрили деталі
Китай допомагає Росії у війні проти України: журналісти розкрили деталі
Британія хоче визнати «групу Вагнера» терористичною організацією
Британія хоче визнати «групу Вагнера» терористичною організацією
Рада ЄС офіційно затвердила стелю цін на російські нафтопродукти
Рада ЄС офіційно затвердила стелю цін на російські нафтопродукти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
15K
Зовсім посивів: мережу вразило фото звільненого після 11 місяців полону захисника
6743
«Чума», якої бояться Путін та Пригожин
5254
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
5254
В Росії палає завод, який виготовляв конструкції для кримського мосту (відео)
4974
Терористу, який виступав із черепом захисника «Азовсталі», прострелили голову

Новини

Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
Вчора, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Вчора, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Вчора, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
3 лютого, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
3 лютого, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
3 лютого, 21:40

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту