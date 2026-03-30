Україна відкинула звинувачення Ірану у «співучасті» у війні на боці США

Лариса Голуб
Міністерство закордонних справ України категорично відкинуло звинувачення іранської влади
Постпред Ірану при Організації Об'єднаних Націй назвав Україну співучасницею агресії Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю через відправку українських фахівців до країн Близького Сходу

Міністерство закордонних справ України категорично відкинуло звинувачення іранської влади щодо нібито «співучасті» Києва у військових діях на боці Сполучених штатів Америки та Ізраїлю. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Міністерства закордонних справ України у відповідь на пропагандистську кампанію Тегерана, інформує «Главком».

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зауважив, що майже 60 000 безпілотників, якими Іран поділився з Росією, вразили Україну з 2022 року.

«Жоден український безпілотник ніколи не влучав в Іран. Цього брехуна давно треба було б усунути разом зі своїм режимом», – зазначив Георгій Тихий.

Зауважимо, ця заява Тихого стала відповіддю на звинувачення постійного представника Ірану при ООН Аміра Саїда Іравані.

«Визнання Україною факту відправлення сотень експертів у цей регіон для протистояння Ірану фактично є свідченням матеріальної та оперативної підтримки військової агресії. Втручання України не є випадковим, а свідчить про активне сприяння незаконному застосуванню сили проти суверенної держави. Україна несе міжнародну відповідальність, яка виникає у разі сприяння або допомоги іншій стороні у вчиненні незаконних дій», – такі звинувачення раніше висунула Україні іранська сторона.

«Главком» писав, що війна на Близькому Сході може принести Україні більше користі, ніж Російській Федерації. За останні чотири роки українці здобули величезний досвід у веденні війни з обмеженими ресурсами.

Історик Каддік-Адамс зазначив, що дрони стали головною зброєю у російсько-українській війні. Українці навчилися швидко адаптувати отриманий досвід у готові рішення. За його словами, завдяки цьому Україна здатна створювати зброю, яка вже була перевірена в інтенсивних бойових діях.

Фахівець вважає, що Україна готова домінувати на світовому ринку як супердержава в галузі дронів, виробляючи до 10 млн одиниць на рік, тоді як Китай виробляє лише близько 3 млн безпілотників щорічно. Він додав, що вже зараз країни Перської затоки звертаються до українців по допомогу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна обговорювала з країнами Близького Сходу співпрацю щодо морських дронів і розблокування Ормузької протоки.

