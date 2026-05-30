Медведєв пригрозив «симетричним ударом» по АЕС України і НАТО

Вікторія Літвінова
Москва вже неодноразово звинувачувала Україну в атаках на Запорізьку АЕС, яку окупує з початку повномасштабного вторгнення
Сили оборони України: на озброєнні ЗСУ немає дронів із таким радіусом дії, щоб атакувати ЗАЕС

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що у разі «катастрофічного руйнування» машинного або реакторного залу атомної електростанції Росія може завдати «симетричного удару» по українських АЕС, а також по атомних станціях у країнах НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на канал Медведєва у російській соцмережі.

Що і чому написав Медведєв

Приводом для заяви стали звинувачення, які голова «Росатому» Олексій Лихачов висунув на адресу України 30 травня. За його твердженням, український безпілотник на оптоволоконному керуванні вдарив по даху машинного залу шостого енергоблока Запорізької АЕС, утворивши в ньому отвір. Обладнання станції, яку окупували російські війська, нібито не постраждало. Лихачов охарактеризував це як «першу в світовій історії цілеспрямовану атаку на основне обладнання АЕС» і заявив, що від ЗСУ можна очікувати ударів «безпосередньо по атомному реактору та системах безпеки».

Медведєв підхопив цю тезу і розвинув її у властивій йому манері: «У разі катастрофічного руйнування машинного або реакторного залу атомної електростанції настане новий Чорнобиль. І це анітрохи не краще за застосування тактичної ядерної зброї. А відповіддю на подібні дії може бути симетричний удар по українських АЕС, а також по АЕС у країнах НАТО, залучених до конфлікту», – написав він у своєму каналі в мережі MAX.

Україна відкидає звинувачення

Збройні сили України заявили, що не обстрілювали Запорізьку АЕС. Сили оборони Півдня назвали звинувачення «черговою інформаційною провокацією» і нагадали, що стаття 56 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій прямо забороняє удари по ядерних об'єктах – і ЗСУ її дотримуються.

Військові також зазначили, що на відповідній ділянці фронту в момент інциденту активних бойових дій не велося. Крім того, на озброєнні ЗСУ немає безпілотників на оптоволоконному керуванні з таким радіусом дії, як і дронів із кумулятивною бойовою частиною вагою 5–6 кг, яка була б потрібна для подібного ефекту. Росія якісних фото та відео з нібито наслідками удару так і не надала.

Варто зазначити, що це не перша подібна провокація: Москва вже неодноразово звинувачувала Україну в атаках на Запорізьку АЕС, яку окупує з початку повномасштабного вторгнення і яка не виробляє електроенергію вже понад три роки.

Нагадаємо, «Главком» раніше писав, що МАГАТЕ попередило про зростання ризику ядерної катастрофи через ситуацію навколо Запорізької АЕС. Раніше «Главком» також роз'яснював, чи вважатиметься удар по АЕС ядерним і яку позицію з цього питання обрали НАТО та США. 

