Україна може стати несподіваним переможцем у війні США проти Ірану – Telegraph

Ростислав Вонс
Київ прагне використати конфлікт на Близькому Сході як стартовий майданчик для виходу на глобальний ринок озброєнь
фото: Reuters

Війна на Близькому Сході може принести Україні більше користі, ніж Російській Федерації. За останні чотири роки українці здобули величезний досвід у веденні війни з обмеженими ресурсами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Історик Каддік-Адамс зазначив, що дрони стали головною зброєю у російсько-українській війні. Українці навчилися швидко адаптувати отриманий досвід у готові рішення. За його словами, завдяки цьому Україна здатна створювати зброю, яка вже була перевірена в інтенсивних бойових діях.

Фахівець вважає, що Україна готова домінувати на світовому ринку як супердержава в галузі дронів, виробляючи до 10 млн одиниць на рік, тоді як Китай виробляє лише близько 3 млн безпілотників щорічно. Він додав, що вже зараз країни Перської затоки звертаються до українців за допомогою.

Історик зазначив, що українці також досягли успіху й в інших видах озброєння. Зокрема, колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі говорив про те, що українці краще за американців володіють системою ППО Patriot.

На тлі війни в Ірані держави Перської затоки почали звертатися до України за військовим та технологічним консалтингом. Візити президента України Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ призвели до підписання десятирічних угод про оборонну співпрацю, включно з виробництвом озброєнь, енергетичними проєктами та обміном бойовим досвідом. «Київ надзвичайно вправно розіграв слабкі карти, перетворивши кризу на власну вигоду», – зазначає The Telegraph.

Зазначається, що Україна зміцнює міжнародні відносини, отримує фінансову та енергетичну підтримку, демонструє передовий військовий досвід і забезпечує власний вплив на стратегічні процеси у світі.

«Поки російський експорт нафти залишається низьким через дрони та ракетні удари України, Київ може отримувати як економічну, так і політичну вигоду, доводячи, що навіть у глобальних конфліктах технологія та професіоналізм здатні перевершити чисельну перевагу», – вказано в матеріалі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна обговорювала з країнами Близького Сходу співпрацю щодо морських дронів і розблокування Ормузької протоки.

До слова, останніми днями Володимир Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу, зокрема Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Катар та Йорданію, і повідомив про досягнуті домовленості та проведені переговори з партнерами.

Читайте також

Офіцер іранських сил безпеки стоїть на варті
Іран залучає до військової служби дітей: подробиці
Сьогодні, 15:00
Іран попередив про можливі удари по енергетичній, ІТ- та опріснювальній інфраструктурі в регіоні
Іран пригрозив ударами по інфраструктурі Перської затоки у відповідь на ультиматум Трампа
22 березня, 22:58
Очільник Сполучених Штатів висміяв нового верховного лідера Ірану
Трамп заявив про готовність Ірану капітулювати – Axios
13 березня, 12:24
Сучасну війну створюють у Києві – Іран це лише підтвердив
Сучасну війну створюють у Києві – Іран це лише підтвердив
11 березня, 10:09
Рейтинг БпЛА, сформований на основі бойових даних із цифрових систем, визначатиме, які саме дрони закуповуватимуться для підрозділів
Україна змінює підхід до закупівель дронів: Міноборони повідомило деталі
10 березня, 10:28
Трамп розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії
Трамп розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії
10 березня, 00:46
Трамп хотів би брати участь у виборі лідера Ірану, щоб не повертатися туди кожні 10 років
Трамп хотів би брати участь у виборі лідера Ірану, щоб не повертатися туди кожні 10 років
8 березня, 02:59
Система ППО Patiot
ЄС гарантує Україні стабільну підтримку на тлі іранської кризи
3 березня, 19:29
Приблизно 30 000 німців не можуть евакуюватися через закриття повітряного простору на Близькому Сході
МЗС Німеччини заявило про неможливість евакуації з Близького Сходу
2 березня, 08:51

Політика

Україна відкинула звинувачення Ірану у «співучасті» у війні на боці США
Україна відкинула звинувачення Ірану у «співучасті» у війні на боці США
Україна може стати несподіваним переможцем у війні США проти Ірану – Telegraph
Україна може стати несподіваним переможцем у війні США проти Ірану – Telegraph
Іспанія закрила повітряний простір для американських літаків, які воюють проти Ірану
Іспанія закрила повітряний простір для американських літаків, які воюють проти Ірану
Путін подякував 20-річному сину Кадирова за «багаторічну роботу»
Путін подякував 20-річному сину Кадирова за «багаторічну роботу»
Латвія приєднається до угоди про спецтрибунал проти РФ
Латвія приєднається до угоди про спецтрибунал проти РФ
Болгарія пояснила, чи передасть Україні реактори для добудови Хмельницької АЕС
Болгарія пояснила, чи передасть Україні реактори для добудови Хмельницької АЕС

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
