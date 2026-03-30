Україна може стати несподіваним переможцем у війні США проти Ірану – Telegraph

Київ прагне використати конфлікт на Близькому Сході як стартовий майданчик для виходу на глобальний ринок озброєнь

На тлі війни держави Перської затоки почали звертатися до України за військовим та технологічним консалтингом

Війна на Близькому Сході може принести Україні більше користі, ніж Російській Федерації. За останні чотири роки українці здобули величезний досвід у веденні війни з обмеженими ресурсами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Історик Каддік-Адамс зазначив, що дрони стали головною зброєю у російсько-українській війні. Українці навчилися швидко адаптувати отриманий досвід у готові рішення. За його словами, завдяки цьому Україна здатна створювати зброю, яка вже була перевірена в інтенсивних бойових діях.

Фахівець вважає, що Україна готова домінувати на світовому ринку як супердержава в галузі дронів, виробляючи до 10 млн одиниць на рік, тоді як Китай виробляє лише близько 3 млн безпілотників щорічно. Він додав, що вже зараз країни Перської затоки звертаються до українців за допомогою.

Історик зазначив, що українці також досягли успіху й в інших видах озброєння. Зокрема, колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі говорив про те, що українці краще за американців володіють системою ППО Patriot.

На тлі війни в Ірані держави Перської затоки почали звертатися до України за військовим та технологічним консалтингом. Візити президента України Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ призвели до підписання десятирічних угод про оборонну співпрацю, включно з виробництвом озброєнь, енергетичними проєктами та обміном бойовим досвідом. «Київ надзвичайно вправно розіграв слабкі карти, перетворивши кризу на власну вигоду», – зазначає The Telegraph.

Зазначається, що Україна зміцнює міжнародні відносини, отримує фінансову та енергетичну підтримку, демонструє передовий військовий досвід і забезпечує власний вплив на стратегічні процеси у світі.

«Поки російський експорт нафти залишається низьким через дрони та ракетні удари України, Київ може отримувати як економічну, так і політичну вигоду, доводячи, що навіть у глобальних конфліктах технологія та професіоналізм здатні перевершити чисельну перевагу», – вказано в матеріалі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна обговорювала з країнами Близького Сходу співпрацю щодо морських дронів і розблокування Ормузької протоки.

До слова, останніми днями Володимир Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу, зокрема Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Катар та Йорданію, і повідомив про досягнуті домовленості та проведені переговори з партнерами.