Постачання морських дронів. Зеленський повідомив про домовленості із країнами Близького Сходу

Сторони обговорили безпеку судноплавства в Ормузькій протоці

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна обговорювала з країнами Близького Сходу співпрацю щодо морських дронів і розблокування Ормузької протоки. Про це він зауважив під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

За словами глави держави, це є частиною ширших домовленостей, що передбачають не лише постачання технологій, а й обмін досвідом з українського боку. Зокрема, йдеться про використання морських дронів, створення ешелонованої системи оборони та практику розблокування морських торговельних маршрутів. Україна також передала партнерам напрацювання щодо функціонування Чорноморського коридору, який вдалося відновити попри війну.

Окремо сторони обговорювали можливість застосування такого досвіду для безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, останніми днями Володимир Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу, зокрема Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Катар та Йорданію, і повідомив про досягнуті домовленості та проведені переговори з партнерами.

Президент зазначив, що йдеться про взаємну допомогу, при цьому Україна зацікавлена у антибалістичному напрямку з огляду на наявний дефіцит, а також у вирішенні викликів в енергетичній сфері, зокрема щодо забезпечення дизельним пальним. За його словами, усі досягнуті домовленості, які будуть юридично закріплені, мають важливе значення для держави.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що під час підготовки міжнародного турне не контактував з ізраїльською стороною ні на політичному, ні на експертному рівні.