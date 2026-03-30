Постачання морських дронів. Зеленський повідомив про домовленості із країнами Близького Сходу

Наталія Порощук
glavcom.ua
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Сторони обговорили безпеку судноплавства в Ормузькій протоці

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна обговорювала з країнами Близького Сходу співпрацю щодо морських дронів і розблокування Ормузької протоки. Про це він зауважив під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

За словами глави держави, це є частиною ширших домовленостей, що передбачають не лише постачання технологій, а й обмін досвідом з українського боку. Зокрема, йдеться про використання морських дронів, створення ешелонованої системи оборони та практику розблокування морських торговельних маршрутів. Україна також передала партнерам напрацювання щодо функціонування Чорноморського коридору, який вдалося відновити попри війну.

Окремо сторони обговорювали можливість застосування такого досвіду для безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, останніми днями Володимир Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу, зокрема Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Катар та Йорданію, і повідомив про досягнуті домовленості та проведені переговори з партнерами.

Президент зазначив, що йдеться про взаємну допомогу, при цьому Україна зацікавлена у антибалістичному напрямку з огляду на наявний дефіцит, а також у вирішенні викликів в енергетичній сфері, зокрема щодо забезпечення дизельним пальним. За його словами, усі досягнуті домовленості, які будуть юридично закріплені, мають важливе значення для держави.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що під час підготовки міжнародного турне не контактував з ізраїльською стороною ні на політичному, ні на експертному рівні.

Читайте також

Зеленський відповів на заяву держсекретаря США
Зеленський відповів на звинувачення Рубіо в брехні
28 березня, 17:38
Українська делегація доповіла президенту про можливості та труднощі у перемовинах про мир
Перемовини про мир. Зеленський зустрівся із українською делегацією та розповів про провокацію РФ
24 березня, 13:24
Президент нагородив орденом бійців, які збили дроном російський Ка-52
Президент нагородив орденом бійців, які збили дроном російський Ка-52
20 березня, 20:42
За словами українського лідера, наступна зустріч у межах мирних переговорів відбудеться 21 березня
Українська делегація вирушила до США на перемовини: президент повідомив деталі
19 березня, 20:23
У вересні 2023 року Володимир Зеленський провів переговори із Біньяміном Нетаньягу у Нью-Йорку
Нетаньягу запросив розмову із Зеленським: яка тема переговорів – Ynet
15 березня, 02:56
Під час виборчої кампанії в Угорщині помічені плакати з зображенням українського президента
Зеленський бере участь в угорських виборах? Фото політичної агітації вражають
13 березня, 09:48
Президенти України та Франції говоритимуть про умови досягнення справедливого миру
Зеленський прибув до Франції
13 березня, 08:55
Президент заявив, що Київ поки не отримував деталей переговорів Трампа і Путіна
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
10 березня, 18:12
Президент нагородив захисників-мусульман, які служать у ЗСУ та Нацпоцілії
Зеленський відвідав іфтар із представниками мусульманської спільноти України
2 березня, 21:17

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
