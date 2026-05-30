Трамп обирає собі наступника, є дві кандидатури – NYT

glavcom.ua
Трамп активно тестує лояльність та політичну витривалість свого віцепрезидента
Дональд Трамп втратив упевненість у тому, що віце-президент Джей Ді Венс зможе продовжити його справу на президентській посаді після виборів 2028 року. Як повідомляє «Главком», про це пише The New York Times із посиланням на поінформовані джерела.

За даними журналістів, у приватних розмовах із радниками та союзниками президент США Дональд Трамп регулярно порушує питання про політичне майбутнє свого віцепрезидента Джей Ді Венса. За даними співрозмовників видання, Трамп неодноразово запитує, чи здатен Венс «дойти до кінця» у президентській гонці 2028 року, і сам же дає скептичну відповідь.

У публікації йдеться, що попри демонстративну підтримку, Трамп активно тестує лояльність та політичну витривалість свого віцепрезидента. Він залучає його до ключових рішень і дає публічні ролі, які можуть посилити позиції Венса як потенційного спадкоємця руху MAGA. Водночас президент США неодноразово дозволяв собі критичні зауваження щодо стилю роботи віцепрезидента, його рішень і навіть дрібних епізодів публічної поведінки.

The New York Times звертає увагу на те, що Трамп порівнює Венса з іншими потенційними спадкоємцями політичного курсу, зокрема державним секретарем Марко Рубіо. У приватних зустрічах президент навіть проводить своєрідні «опитування лояльності» серед гостей і союзників, запитуючи, кого вони бачать кращим кандидатом.

Разом із тим автори зазначають, що Венс, попри критику та внутрішні суперечності, зберігає сильні позиції серед виборців руху MAGA і залишається одним із головних претендентів на президентську номінацію 2028 року. Водночас його залежність від підтримки Трампа та необхідність балансувати між різними фракціями республіканців роблять його політичні перспективи нестабільними.

Нагадаємо, адміністрація президента США досі не оприлюднила звіт про нещодавнє медичне обстеження Дональда Трампа, порушивши власну традицію публічності. Такий крок спровокував чергову хвилю занепокоєння щодо фізичного та когнітивного стану найстаршого очільника країни в історії США, якому за кілька тижнів виповниться 80 років.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що успішно завершив чергове медичне обстеження, яке не виявило жодних проблем із його здоров'ям. 

За словами американського лідера, він пройшов плановий огляд у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, який відвідує кожні шість місяців. «Щойно завершив у Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда планове медичне обстеження, яке я проходжу кожні шість місяців», – написав глава Білого дому.

До слова, колишні лікарі Білого дому виявили занепокоєння через стан здоров’я Дональда Трампа. Вони стверджують, що за останні 13 місяців президент США тричі звертався до лікарів. 

Американці не знають про стан здоров'я очільника їхньої держави, оскільки про це не розповідають у ЗМІ. За словами кардіолога Білого дому Джонатана Райнера, про здоров’я Дональда Трампа відомо не все. Водночас колишній лікар президентів Джорджа Буша-молодшого та Барака Обами Джеффрі Кульман закликав президента пройти когнітивні обстеження.

