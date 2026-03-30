Трамп пригрозив Ірану знищити усі електростанції та нафтові свердловини

Американський лідер закликав іранський режим укласти мирну угоду та розблокувати Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану повністю знищити всі електростанції, нафтові свердловини, а також острів якщо новий режим не погодиться на мирну угоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

Глава Білого дому уточнив, що Сполучені Штати ведуть серйозні обговорення з новим, «більш розумним» урядом Ірану про завершення військової операції в регіоні. Американський лідер додав, що у цьому питанні вже є «значний прогрес».

Водночас президент США наголосив, що якщо угоди не буде або Ормузьку протоку не буде розблоковано для судноплавства – Сполучені Штати можуть піти на жорсткі кроки. «Ми завершимо наше чудове «перебування» в Ірані, підірвавши та повністю знищивши всі їхні електростанції, нафтові свердловини та острів Харг (а також, можливо, всі опріснювальні установки), до яких ми навмисно ще не «торкнулися», – написав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Іран відкрити Ормузьку протоку, водночас назвавши її «протокою Трампа».

Раніше стало відомо, що Тегеран повідомив Раду безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден. Згодом стало відомо, що Іран погодився дозволити додатково 20 суднам під прапором Пакистану проходити через Ормузьку протоку.

До слова, чисельність військових США на Близькому Сході перевищила 50 тис. Це приблизно на 10 тис. більше, ніж звичайний рівень присутності американських сил у регіоні.