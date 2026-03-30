Іранський завод з виробництва важкої води припинив роботу після удару

Ядерний наглядовий орган ООН заявив, що підтвердив «серйозні пошкодження»

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що іранський завод з виробництва важкої води в Хондабі більше не працює. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Тегеран повідомив, що в п’ятницю, 27 березня, завод зазнав нападу, а Ізраїль взяв на себе відповідальність за цей інцидент. Ядерний наглядовий орган ООН заявив, що підтвердив «серйозні пошкодження» на основі «незалежного аналізу супутникових знімків та даних про об’єкт».

Зазначається, що на заводі не було заявлених ядерних матеріалів. На відміну від звичайної H2O, важка вода має формулу D2O. Її можна використовувати як сповільнювач у ядерних реакторах.

Нагадаємо, організація з атомної енергії Ірану повідомила про атаку на Бушерську атомну електростанцію, що розташована на заході країни. За офіційними даними Тегерана, снаряд влучив у територію об'єкта. Попри сам факт інциденту, іранська сторона стверджує, що Центр ядерної безпеки не зафіксував жодних фінансових, технічних чи людських втрат.

Згодом Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що поінформоване про влучання снаряда на територію атомної електростанції «Бушер» в Ірані.

Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Іран накопичив уран майже збройового рівня і не надає повного доступу інспекторам. «Я був дуже чітким і послідовним у своїх звітах про ядерну програму Ірану: хоча доказів того, що Іран створює ядерну бомбу, немає, його великий запас урану, збагаченого майже до збройового рівня, а також відмова надати моїм інспекторам повний доступ викликають серйозне занепокоєння», – йдеться в заяві Гроссі.