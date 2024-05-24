Україна відкрила нове посольство на Африканському континенті

Спецпредставник МЗС подякував мавританській стороні за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у ході голосувань в ГА ООН

Під час відкриття посольства українська сторона запросила мавританських представників здійснити офіційний візит в Україну

Посольство України в Ісламській Республіці Мавританія офіційно розпочало свою роботу. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

22-23 травня спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх перебував у місті Нуакшот з метою офіційного відкриття Посольства України в Ісламській Республіці Мавританія.

У заході також взяли участь офіційні представники МЗС Мавританії, посли та члени дипломатичного корпусу, акредитованого в країні, представники ЗМІ та ділових кіл.

Під час виступу на церемонії Субх зазначив, що започаткування діяльності українського дипломатичного представництва у Нуакшоті є свідченням рішучості України активізувати співробітництво з Мавританією як важливим партнером в регіоні Сахель. Він надав учасникам заходу актуалізовану інформацію щодо триваючої збройної агресії Росії та зусиль українського народу і Збройних сил України, спрямованих на захист нашої держави.

Спецпредставник подякував мавританській стороні за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у ході голосувань в ГА ООН. У ході зустрічі Субх передав главі зовнішньополітичного відомства Мавританії особисте послання від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із запрошенням здійснити офіційний візит в Україну. Однією з основних тем зустрічі стало обговорення важливості участі Мавританії у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня на рівні президента, який з лютого поточного року очолює Африканський Союз.

Субх поінформував також міністра закордонних справ, співробітництва та закордонних мавританців про заплановану найближчим часом доставку українського зерна та іншого продовольства до Мавританії у рамках ініційованої президентом України Володимиром Зеленським програми «Зерно з України». Своєю чергою, Мохамед Салем Ульд Мерзуґ подякував уряду України за надану на початку травня 2024 року за сприяння міжнародних донорів через механізми Всесвітньої продовольчої програми першу партію гуманітарної допомоги в обсязі 425 тонн зернових.

Мохамед Салем Ульд Мерзуґ також висловив принципову позицію своєї держави, яка полягає у безумовному дотриманні положень Статуту ООН та норм міжнародного права, у тому числі повазі до суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів країн. Субх запросив очільника парламенту Мавританії приєднатися до парламентського виміру Кримської платформи, а також закликав визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу.

Нагадаємо, у найближчі кілька місяців президент України Володимир Зеленський планує відвідати Південно-Африканську Республіку (ПАР) з офіційним державним візитом в рамках налагодження відносин з країнами Африки на тлі війни з Росією.

Раніше повідомлялося, що Україна започаткувала діяльність українського посольства в Аккрі, столиці Гани. Відкриття нової дипломатичної установи відбулося на виконання доручення президента України щодо розширення дипломатичної присутності в Африці. У квітні посольство України офіційно розпочало роботу в Республіці Мозамбік.