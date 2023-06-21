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Президент Кіпру оцінив можливість поставок озброєння до України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент Кіпру оцінив можливість поставок озброєння до України
Кіпр вирішив не допомагати Україні зброєю
фото: Sputnik

Нікос Христодулідіс відкинув пропозицію щодо надання Україні радянської зброї, яка на озброєнні Національної гвардії

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс на пресконференції, присвяченій підсумкам 100 днів його перебування при владі, відповів на питання щодо можливості постачання зброї Україні.  Про це пише SputnikGlobe.

Христодулідіс оцінив можливість постачання зброї Україні та наголосив, що Кіпр перебуває під окупацією. Він наголосив, що республіка не допомагатиме Києву через ризик незахищеності.

Журналіст запитав у нового очільника країни, чи розглядає кіпрський уряд переговори щодо обміну або закупівлі нових систем озброєння з іншими країнами з перспективою надання Україні радянської зброї, яка зараз на озброєнні Національної гвардії.

«Республіка Кіпр під окупацією. Ресурси, які країна використовує, військові ресурси, якщо я можу їх так назвати, дуже специфічні, і ми не можемо робити жодних дій, які залишать Кіпр незахищеним», – зазначив він.

За  словами Христодулідіса, мета Кіпру на п'ять років полягає в тому, щоб збільшити витрати на оборону, посилити стримувальну силу Кіпру, досягти рівня 2% ВВП.

Один із журналістів також зазначив, що Кіпр дотримується санкцій проти Росії, однак не вводить заходів проти Туреччини, «яка продовжує порушувати будь-які договори та будь-які рішення ООН». У відповідь Христодулідіс заявив, що позиція країни правильна, і що вона не мала іншого вибору. «Не схвалити санкції щодо України, я думаю, не було жодної можливості Кіпру», – підсумував він.

Раніше стало відомо, що Кіпр виселить три тисячі біженців із України з готелів. Влада країни розпочала реалізацію планів щодо підбору роботи для працездатних мігрантів. Це рішення також передбачає, що біженці з України, які прибудуть на острів після 1 березня 2023 року, можуть проживати в готелі до шести місяців. Готелі, які продовжуватимуть приймати українських біженців після 1 червня, відбиратимуть через тендер, оголошений Міністерством туризму.Після виселення з готелів українці можуть звернутися до Служби управління пільгами заступника міністра соціального забезпечення та подати заяву на субсидію для оренди житла.

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Теги: санкції українці військові Кіпр озброєння біженці

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