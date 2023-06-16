Хто може не платити комуналку під час війни: роз’яснення

Не сплачувати комунальні послуги можуть, зокрема, громадяни, чиє житло розташоване в районах проведення воєнних дій або районах, які перебувають чи перебували окупації

На період дії воєнного стану в Україні заборонено припинення надання житлово-комунальних послуг громадянам у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі. Така вимога діє відповідно до постанови Кабміну від 05.03.2022 № 206. Однак це не означає, що українці можуть не платити за комунальні послуги. Після закінчення війни борги доведеться погасити. Усе ж таки деякі категорії населення можуть не сплачувати комунальні послуги. Про це пише «Економічна правда».

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Як зазначається, влітку 2022 року Верховна Рада заборонила примусово стягувати борги за комунальні послуги з громадян, чиє житло розташоване в районах проведення воєнних дій або районах, які перебувають чи перебували в тимчасовій окупації.

У квітні уряд заборонив стягувати борги за комунальні послуги з переселенців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де тривають бої. Ідеться про борги, накопичені після початку війни. Це рішення уряду діятиме до кінця воєнного стану.

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Не платити за житлово-комунальні послуги можуть усі громадяни, які понад 30 днів не жили у своїй квартирі чи будинку. Ця норма діяла задовго до введення в Україні воєнного стану. Її закріплює 7 стаття закону «Про житлово-комунальні послуги».

Як не платити за комуналку під час війни

Постачальник послуг зробить перерахунок, якщо скористатися наступним правилом. Потрібно звернутися з заявою до постачальника і надати довідку про відсутність у своїй оселі.

Нею може бути:

довідка внутрішньо переміщеної особи;

довідка про проходження лікування;

довідка про проходження військової служби.

Звернутися з заявою та довідкою необхідно до Центру комунального сервісу. Там зроблять перерахунок на холодну та гарячу воду і вивезення сміття. Документи можна надіслати поштою або ж зробити все онлайн.

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У Центрі комунального сервісу пояснили, що перерахунок робиться лише за попередній період – від дати, коли людина не проживає в помешканні до дати подання заяви. Тобто таку заяву треба подавати щомісяця. Її також можна подавати раз на півроку, якщо споживач ще не планує повертатися до свого житла.

Для перерахунку нарахування послуг з постачання газу потрібно окремо звернутися з аналогічними документами до газопостачальної компанії.

Щоб не платити за інтернет, можна звернутися до свого провайдера онлайн чи в телефонному режимі та відключити послугу або призупинити її. Така опція індивідуальна в кожного провайдера, тому потрібно уточнити, на який термін можна заморозити послугу.

Коли людина не живе в оселі понад місяць, а комунальні платежі нараховані, вона має право на перерахунок. Згідно з законом, надавач послуг зобов’язаний розглянути скаргу споживача і перерахувати розмір плати протягом місяця після звернення.

За які комунальні послуги обов’язково потрібно сплатити

Не платити за всі послуги не можна, навіть якщо споживач понад 30 днів відсутній за місцем проживання. Платити доведеться за опалення та управління багатоквартирним будинком, тобто за послуги, що надаються централізовано. Якщо у квартирі встановлені лічильники, нарахування відбуватиметься на підставі їхніх показників.

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Як діяти тим, у кого зруйноване житло

Плата не повинна нараховуватися, якщо житло зруйноване.

У травні 2022 року заступниця міністра громад і територій Наталія Хоцянівська наголошувала, що органи місцевого самоврядування самостійно обстежують зруйноване та пошкоджене житло і передають цю інформацію комунальним підприємствам. Вона запевнила: якщо нарахування відбувається автоматично, коригування обов'язково буде.

Власник зруйнованого чи пошкодженого житла може повідомити про завдану шкоду поліції. Правоохоронці розрахують розмір збитків та компенсації. Подати заяву про пошкоджене житло можна також у застосунку «Дія».

Нагадаємо, у Верховній Раді готують новий закон, який передбачає можливість не оплачувати комуналку у разі непроживання особи у помешканні та за відсутності лічильників.