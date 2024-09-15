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ЗСУ продовжують просуватися у Курській області: деталі від ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ЗСУ продовжують просуватися у Курській області: деталі від ISW
Українські сили продовжували наступальні дії поблизу Медвежого, Веселого, Обухівки у РФ
фото: Генштаб (ілюстративне)

ЗСУ діють у російському Веселому (на південний захід від Глушково)

Збройні сили України продовжують просування в Глушковському районі Курської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що ЗСУ діють у Веселому (на південний захід від Глушково), а російський військовий блогер стверджував, що українські сили захопили цей населений пункт. Водночас російські джерела стверджували, що українські сили просунулися на захід від Медвежого (на південний захід від Глушково) і в полях на південь від Тьоткіно (приблизно в 25 км на південний захід від Глушково) вздовж кордону з Сумською областю. 

ЗСУ продовжують просуватися у Курській області: деталі від ISW фото 1
мапа: ISW

За аналізом ISW, 14 вересня українські війська продовжували просуватися на північ від Суджі. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили захопили Черкаське Поречне (на північ від Суджі). 

Також геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, вказують на те, що російські війська увійшли в західну частину Любимівки під час ротної механізованої атаки, а російський блогер стверджував, що російські війська просунулися до південно-західної околиці Любимівки, а також у поля на північний захід від Дарино (на південь від Любимівки).

На геолокаційних знімках, опублікованих 14 вересня, видно піхоту російської 810-ї морської піхотної бригади (Чорноморський флот, Південний військовий округ), яка діє в центрі Борки (на південний схід від Суджі), що вказує на те, що російські війська нещодавно просунулися далі вглиб населеного пункту. 

Нагадаємо, під час Курської операції, яку Сили оборони України проводять на території держави-агресорки, підрозділи українських військ зайняли ще два населених пункти.

14 вересня також стало відомо, що українські війська успішно прорвали російську оборону ще на одній ділянці кордону в Курській області і проникли на кілька кілометрів углиб російської території.

За словами президента Зеленського, Україна передбачила дії росіян на Курщині. «Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом», – каже він.

До відома, російський диктатор Володимир Путін наказав вибити українську армію з Курської області РФ до 1 жовтня.

Проте, аналітики DeepState зазначають, що ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.

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Теги: росія росіяни окупанти Курщина війна ЗСУ Україна

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