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Зеленський пояснив, що робитиме Україна, якщо Байден скаже «ні» плану перемоги

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, що робитиме Україна, якщо Байден скаже «ні» плану перемоги
Зеленський заявив що не може змусити Байдена підтримувати мирний план для України
фото з відкритих джерел

Президент підкреслив, що план перемоги розроблено, насамперед, з урахуванням підтримки Байдена

Президент України Володимир Зеленський планує представити план перемоги на зустрічі з главою США Джо Байденом, і розраховує на його схвалення. Однак у разі, якщо Байден відкине цей план, в України ще залишається «план Б». Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню The New Yorker.

«Україна вже багато років живе за планом Б. План А був запропонований до початку повномасштабної війни, коли ми закликали до двох речей: превентивних санкцій і превентивного посилення України різними видами озброєнь», – зазначив Зеленський.

За його словами, зараз він пропонує «новий план А» – план зі зміцнення України.

«Це не фантазія і не наукова фантастика, і, що дуже важливо, для досягнення успіху він не вимагає від росіян співпраці. Скоріше, в цьому плані йдеться про те, що наші партнери можуть зробити без участі Росії. Якщо дипломатія – це бажання обох сторін, то, перш ніж дипломатія стане ефективною, реалізація нашого плану залежить тільки від нас і від наших партнерів», – зазначив він.

Зеленський наголосив, що план розроблено насамперед з урахуванням підтримки Байдена.

«Якщо він не хоче його підтримувати, я не можу його змусити. Якщо ж він відмовиться – що ж, тоді нам доведеться продовжувати жити в межах плану Б. І це сумно... Це жахлива думка. Це означатиме, що Байден не хоче закінчувати війну таким чином, щоб позбавити Росію перемоги. І в підсумку ми отримаємо дуже довгу війну – неможливу, виснажливу ситуацію, у якій загине величезна кількість людей», – зазначив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що в такій ситуації не звинувачуватиме Байдена ні в чому, оскільки визнає його величезну заслугу в підтримці України.

«Ми визнаємо величезну заслугу Байдена в цьому відношенні. Цей його крок уже став історичною перемогою», – наголосив Зеленський.

Раніше The Times писав, що погляди на перемогу в Києва і Заходу можуть різнитися, і незрозуміло, чи вважають союзники України, що ворога справді може бути вигнано.

Володимир Зеленський уже повідомив основні пункти «плану перемоги» України. За його словами, Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану.

Також Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий.

До того ж президент України заявив, що його зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом відбудеться 26-27 вересня. Володимир Зеленський додав, що вона буде важливою для обох сторін.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський планує зустрітися із кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс та дізнатися, що вона думає про «план перемоги». Він додав, що наразі важливо комунікувати з усіма претендентами на посаду президента США щодо «плану перемоги».

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Теги: дипломатія США Джозеф Байден Володимир Зеленський Україна

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