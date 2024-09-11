Президентські дебати у США: CNN назвало переможця

Результати опитування відображають думку про дебати лише серед тих виборців, які приєдналися до нього

37% опитаних надали перевагу Дональду Трампу

Телерадіокомпанія CNN провела опитування серед зареєстрованих виборців, які спостерігали за дебатами кандидатів у президенти США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. 63% респондентів вважають, що перемогла представниця Демократичної партії. Про це повідомляє CNN.

Однак 37% опитаних надали перевагу Дональду Трампу.

Телерадіокомпанія зазначає, що перед дебатами ті самі виборці розділилися порівну щодо того, який кандидат буде кращим: 50% за Гарріс та 50% за Трампа.

Результати опитування відображають думку про дебати лише серед тих виборців, які приєдналися, і не відображають погляди всієї громадськості, зауважує CNN.

Також наголошується, що результати дебатів свідчать про зміни порівняно з червнем, коли виборці, які брали участь у дебатах між Дональдом Трампом і Джо Байденом, сказали (67% проти 33%), що Трамп перевершив свого конкурента від Демократичної партії.

Нагадаємо, експрезидент США і кандидат на пост глави держави Дональд Трамп під час дебатів з Камалою Гарріс не дав чіткої відповіді щодо перемоги України у протистоянні військової агресії з боку РФ.