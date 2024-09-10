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Американський генерал пояснив, чому США обмежують Україну в ударах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Американський генерал пояснив, чому США обмежують Україну в ударах
На думку військового, нова адміністрація Білого дому буде більш рішучою у питаннях підтримки України
фото з відкритих джерел

Бен Ходжес: «Перш за все, я вважаю, що це жахлива політика Сполучених Штатів – накладати обмеження на здатність України використовувати зброю, яку ми вже надали Україні»

Сполучені Штати Америки матимуть більше підстав зняти обмеження на удари по території РФ, коли українська влада надасть Вашингтону плани своїх подальших дій. Про це заявив екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес в ефірі «Радіо Свобода».

Американський генерал вважає, що нинішні обмеження на здатність України використовувати, зокрема 300-кілометрові Atacms, для ударів по російських військових об’єктах є свідченням того, що США наразі не мають бачення того, що такі удари могли б змінити.

«Перш за все, я вважаю, що це жахлива політика Сполучених Штатів – накладати обмеження на здатність України використовувати зброю, яку ми вже надали Україні, наприклад, 300-кілометрові Atacms. Я думаю, що ця політика є результатом того, що адміністрація ще не готова взяти на себе зобовʼязання допомогти Україні перемогти. Ми не маємо чітко окресленого бачення результату з точки зору США. І через це ми й надалі вдаємося до поганої політики. Я сподіваюся, що це зміниться. Безумовно, Україна має право захищати себе. І тому удари по аеродромах, з яких здійснюються російські атаки, чи то ракети, чи то безпілотники, чи то літаки, що скидають керовані бомби, є законними цілями. І ми не повинні обмежувати Україну в ударах по цих цілях», – зауважив Ходжес.

На думку військового, нова адміністрація Білого дому буде більш рішучою у питаннях підтримки України. Він додав, що якщо у Білий дім після виборів у листопаді прийде Камала Гарріс, то вона продовжить підтримку, таку ж як зараз надає адміністрація Байден. Втім, у разі, якщо крісло у Білому дому займе Дональд Трамп, запевняє Ходжес, то давати прогнози важко.

«Я більш впевнений, що якщо це буде адміністрація Гарріс, що президент Гарріс, як мінімум, продовжить підтримку з боку США, яку надає адміністрація Байдена, я очікую, що вона буде більш рішучою в цьому питанні. Але це не станеться на наступний день після її вступу на посаду. Це буде одне з багатьох питань, які доведеться вирішувати на початку роботи. Але я думаю, що вона буде краще підготовлена. Щодо адміністрації Трампа, я не знаю. Він дуже непередбачуваний. Він дуже ситуативний. Він не приймає рішень на основі принципів. Тому я думаю, що так, я не можу передбачити, що адміністрація Трампа буде робити»?  – додав Ходжес. 

Як повідомило агенство Reuters, адміністрація президента США Джо Байдена надіслала у Конгрес довгоочікувану засекречену доповідь про свою стратегію щодо російсько-української війни. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка західних союзників почала слабшати та дорікнув владі Великої Британії в уповільненні поставок ракет дальнього радіуса. Таку заяву глава держави зробив під час засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині. Зеленський також звернувся до Лондона і Вашингтона з проханням послабити обмеження на використання зброї для завдання ударів вглиб Росії.

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Теги: США зброя війна

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