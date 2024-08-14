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WSJ: РФ виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курщину

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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WSJ: РФ виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курщину
Невідомо, скільки військ, за оцінками США, перекидає Росія
фото з відкритих джерел

Операція України в Курську змушує Москву перегрупувати свої сили

Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських офіційних осіб.

Як пише видання, це є першою ознакою того, що операція України в Курську змушує Москву перегрупувати свої сили.

Зазначається, що американські офіційні особи підтверджують захоплення 74 населених пунктів РФ та зазначають, що українські війська зміцнюють свої позиції, тоді як Росія намагається перегрупувати свої сили для відбиття наступу.

Офіційні особи заявили, що США все ще намагаються визначити значення цього кроку Росії, і не сказали, скільки військ, за оцінками США, перекидає Росія. 

Але оцінка США підкріплює заяви українських офіційних осіб, які стверджують, що несподівана операція в Курській області минулого тижня відвернула російські війська від України.

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій у коментарі виданню Politico заявив, що на тлі української операції на Курщині Росія передислокувала деякі свої підрозділи із Запорізької та Херсонської областей на півдні України.

Водночас міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Росія передислоковує на Курщину свої війська з Калінінградської області біля Балтійського моря.

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Теги: росія армія військові Україна Курщина

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