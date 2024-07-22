Війна в Україні завершиться, якщо Трамп стане президентом США? Прем'єр Грузії відповів

«Якщо Трамп переможе на виборах, війна в Україні закінчиться швидше», – Кобахідзе

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США, то війна в Україні завершиться швидше. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

«Звичайно, ми не можемо втручатися ні в чиї вибори, тим більше у вибори президента такої великої країни, як США. Це не наша справа. Єдине, що можна сказати, це те, що якщо Трамп переможе на виборах, війна в Україні закінчиться швидше. Отже, наш регіон швидше заспокоїться, що змінить ставлення, зокрема, до Грузії. Якщо в регіоні буде мир, зміниться і ставлення до Грузії. Це все, що можна про це сказати, решта - вибір американського народу. Американський народ має вирішити, хто буде їхнім президентом», – сказав Кобахідзе.

Нагадаємо, 16 липня колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

«Приємно зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії», – заявив Джонсон.

Раніше колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй щотижневій колонці для Daily Mail зазначав, що якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, він «не кине українців».

Як повідомлялося, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп зможе допомогти закінчити війну в Україні, адже усвідомлює, що поразка може мати наслідки для Америки та світу.