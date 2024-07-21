Виріс у сім'ї волонтерів та допомагав ЗСУ ще підлітком. Згадаймо Костянтина Юзвюка

Костянтин Юзвюк був у них зоозахисником і волонтером

Рік тому долучився до лав ЗСУ. Був оператором дронів, командиром відділення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Костянтина Юзвюка.

Військовослужбовець 117-ої окремої механізованої бригади рівнянин Костянтин Юзвюк із позивним Стамбул отримав тяжкі поранення під час обстрілу на запорізькому напрямку й уранці 18 липня 2024 року помер у лікарні. Йому було 23 роки. Мама полеглого воїна Костянтина Ольга Юзвюк на своїй Facebook-cторінці повідомила про його загибель.

«Сьогодні твоя боротьба закінчилася... М'яких хмаринок тобі, дорога наша дитино....», – написала мама полеглого захисника.

Для UAnimals було честю співпрацювати з Костянтином фото: UAnimals, Facebook

«Цілу ніч друг «Стамбул» боровся за життя. Відійшов у засвіти проживши справді гідне життя. Молодий військовий, волонтер з 2014 року, свідомий громадянин України з проактивною позицією і цінностями, яких не порушив до кінця. Костя прожив життя гідне наслідування. Своїм прикладом він мотивував та освічував шлях іншим. Щиро бажав волі своїй державі та робив все що було в його силах, щоб цього досягнути. Дуже добрий та щирий хлопець, який мав жити, який мав будувати Україну нової якості. Скільки ж планів він не здійснив... Довго мріяв стати волонтером в Пласт Рівне, питав як можна допомогти організації навіть будучи в окопах. Я знав Костю, моє серце наповнюється теплом та вдячністю, коли я про нього згадую», – написав про Костю волонтер «Пласту» Костянтин Бовталюк.

В UAnimals повідомляють, що Костянтин Юзвюк був у них зоозахисником і волонтером.

«Коли Костя бачив якусь проблему, він просто мусив її виправити. У Рівному якось чоловік на клумбі рвав тюльпани, то Костя його примусив назад на клумбу ті квіти посадити. Костя сказав: як не можу воювати, то сам знайду, як допомагати. І почав їздити евакуювати тварин з прифронтових територій». Він із товаришем евакуював тварин, кілька разів – з UAnimals. Тварин прилаштовував, іноді за кордон», – розповідає сестра Костянтина Анастасія.

Паралельно він самостійно навчався військової справи і рік тому долучився до лав ЗСУ. Був оператором дронів, командиром відділення.

Костянтин із товаришем евакуював тварин, кілька разів – з UAnimals. Тварин прилаштовував, іноді за кордон фото: UAnimals, Facebook

Вже у війську Костя часто консультував рятувальників UAnimals щодо безпеки у різних регіонах.

«Для UAnimals було честю співпрацювати з Костянтином. Ми безмежно вдячні йому за порятунок життів людей і тварин. І за те, що боронив свободу країни. Усім серцем співчуваємо близьким Костянтина», – кажуть зоозахисники.

Костя виріс у сім'ї волонтерів та допомагав війську ще з 2014 року, коли був підлітком.

Костя вже у підлітковому віці допомагав армії фото: Оксана Юрченко, Facebook

Костя Юзвюк почав волонтерити у 2014 ррці фото: Оксана Юрченко, Facebook

«У мене просто нема слів, пустка, порожньо, млосно і страшно. Дякую Тобі, Воїне, дитино, друг моєї Олі, за те, що ти був. Таких просто більше не буде, ти був унікальним, сильним, впертим, безстрашним…До зустрічі», – пише спогади про Костянтина рівненська журналістка Оксана Юрченко.

Вона також публікує фото, де у 2014 році Костянтин волонтерить разом з іншими дітьми.

Оксана Юрченко додає, що знаючи Костянтина Юзвюка – він не міг вчинити інакше.

На фронті загинув рівнянин Костянтин Юзвюк фото: Ольга Юзвюк, Facebook

Бойовий медик з Рівного Юрій Поліщук також поділився спогадами про полеглого воїна Костянтина Юзвюка:

«Сьогодні їхав Рівним і спостерігав, як вулицею йшли 14-15 річні хлопці, їли морозиво і про щось весело сперечались. Саме таким я його тоді побачив: 14-річним пацаном, котрий намагався бути корисним на волонтерському складі. На відміну від решти, він був серйозним і зосередженим, уважним та розторопним. Він був наймолодшим серед всіх тих, кого я тоді вчив основ такмеду. Потім він виріс у толкового та сміливого воїна, дійсного патріота. Сьогодні під ранок він помер у госпіталі від численних важких поранень. Йому ще не було 24-х. Але для мене він назавжди лишиться тим 14-річним хлопчиком з серйозними очима. Костя, ти був кращим, ніж всі ми разом взяті. Вічно пам'ятатимемо».

Костянтин завжди допомагав безпритульним тваринам фото: Українська громадська організація «Кожна Тварина», Facebook

«Дякую що ти з нами був…», – написав волонтер, громадський діяч, засновник і у 2014-2020 роках керівник БФ «Повернись живим» Віталій Дейнега.

Костянтин Юзвюк фото: Оксана Юрченко, Facebook

Якщо ви хочете подякувати Кості за службу – близькі відкрили збір для організацій та підрозділів, яким довіряв та до яких був причетний друг «Стамбул». Гроші поділять між ними на актуальні для фронту запити. Родина Кості повідомила, що фінансової підтримки не потребує.

Прощання із Костянтином Юзвюком відбудеться 21 липня о 09:30 на Майдані у місті Рівне.

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