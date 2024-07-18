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Велика Британія розширила санкції проти Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Велика Британія розширила санкції проти Росії
фото ілюстративне

Британія додала 11 нових санкцій щодо морських суден у рамках санкційного режиму

Велика Британія розширила санкції проти Росії через повномасштабну війну проти України. Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.

Британія додала 11 нових санкцій щодо морських суден у рамках санкційного режиму. Обмеження щодо суден, включно із «Залив Амурский» і «СКФ Печора», пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів із Росії в третю країну.

Імовірно, судна ходять під прапорами Панами, Габона і Островів Кука, йдеться в урядовому повідомленні.

Також Євросоюз запровадив санкції проти однієї з найбільших транспортних компаній РФ. Санкції було запроваджено проти генерального директора «Трансконтейнера» Михайла Концерева.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС ухвалила нові санкції проти Білорусії. Рада ЄС продовжила заборону на експорт товарів і технологій подвійного/передового призначення, а також запроваджує подальші обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти збільшенню промислового потенціалу Білорусі.

До відома, Захід посилив тиск на Raiffeisen Bank через роботу в Росії.

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Теги: санкції Велика Британія росія

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