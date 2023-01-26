Винищувачі для України: західні політики розпочала активну дискусію

У Вашингтоні, поки що говорять, що про винищувачі наразі «не може бути мови»

Західні партнери вважають, що винищувачі «були б природним наступним кроком» після того, як союзники вирішили надати танки

Західні партнери розпочали дискусію про надання Україні винищувачів. Питання активно лобіює і сама Україна, і балтійські держави. Дебати очікувано будуть ще складнішими, ніж навколо танків, причина цього – побоювання ескалації. Про це пише Politico.

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Один зі співрозмовників видання з країн Північної Європи зазначив, що винищувачі «були б природним наступним кроком» після того, як союзники вирішили надати танки.

За словами одного зі співрозмовників у Вашингтоні, поки що говорять, що про винищувачі наразі «не може бути мови».

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Як повідомлялося, сенатори Ліндсі Грем, Річард Блюменталь, Шелдон Уайтхаус у середу, 25 січня, закликали США та союзників посилити підтримку України, одночасно привітавши оголошення, зроблене президентом Джо Байденом про те, що США та Німеччина нададуть танки.

Сенатори закликали адміністрацію Байдена та союзників направити в Україну «більше вогневих засобів дальньої дії, таких як Atacms, та винищувачів, таких як F-16 та МіГ-29».

Поєднання танків, винищувачів та тактичних ракетних комплексів Atacms, на думку сенаторів, «допоможе Україні протистояти майбутньому наступу Росії та перейти в атаку як на сході, так і на півдні, щоб ще більше підірвати здатність Росії продовжувати бойові дії в Україні».