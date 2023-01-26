Глава МЗС Франції прибула до Одеси

Візит має тривати лише кілька годин

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула до Одеси з візитом. Про це вона повідомила у Twitter.

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«В Одесі! Щоб відзначити підтримку Францією суверенітету України, сьогодні, як і вчора», – написала Колонна.

За інформацією інформаційного ЗМІ, візит має тривати лише кілька годин.

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Нагадаємо, що окупанти сьогодні вдарили ракетами по Києву.

Також відомо про приліт на Вінниччині та на Одещині.

Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

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До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.