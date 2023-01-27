Винищувачі для України: зі США надходять обнадійливі заяви

У Білому домі не виключають постачання Україні винищувачів F-16

Сполучені Штати Америки готові «дуже обережно» обговорювати з Києвом і союзниками питання постачання винищувачів Україні. Про це заявив заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Джон Файнер в американському телеефірі, повідомляє Reuters.

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«Ми не виключали жодних конкретних систем. Ми намагалися пристосувати нашу допомогу до тієї фази бою, в якій перебувають українці», – сказав Файнер у контексті запитання про надання Україні американських винищувачів F-16.

Водночас на пресбрифінгу в міноборони США заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх не підтвердила, але й не спростувала наміри надати Україні винищувачі F-16. Вона, зокрема, зазначила, що Сполучені Штати «не збираються нічого прибирати зі столу» в плані широких обговорень допомоги Україні, повідомляє Укрінформ.

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Окрім того, представниця Пентагону повторила позицію офіційного Вашингтона, що США мають намір «забезпечувати Україну тим, що їй потрібно в короткостроковій і довгостроковій перспективах».

Як повідомлялося, західні партнери розпочали дискусію про надання Україні винищувачів. Питання активно лобіює і сама Україна, і балтійські держави. Дебати очікувано будуть ще складнішими, ніж навколо танків, причина цього – побоювання ескалації.

Американські сенатори закликали Байдена надати Україні винищувачі F-16.

Президент Володимир Зеленський закликав союзників скликати нове засідання «Рамштайну», щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет та винищувачів F-16.

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До слова, компанія Lockheed Martin, яка є виробником літаків F-16, готова задовольнити попит на свою продукцію з боку європейських союзників, які мають намір реекспортувати винищувачі в Україну.