Головна Світ Політика
search button user button menu button

Винищувачі для України: зі США надходять обнадійливі заяви

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Винищувачі для України: зі США надходять обнадійливі заяви
Україна просить Захід надати їй винищувачі F-16
фото з відкритих джерел

У Білому домі не виключають постачання Україні винищувачів F-16

Сполучені Штати Америки готові «дуже обережно» обговорювати з Києвом і союзниками питання постачання винищувачів Україні. Про це заявив заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Джон Файнер в американському телеефірі, повідомляє Reuters

«Ми не виключали жодних конкретних систем. Ми намагалися пристосувати нашу допомогу до тієї фази бою, в якій перебувають українці», – сказав Файнер у контексті запитання про надання Україні американських винищувачів F-16.

Водночас на пресбрифінгу в міноборони США заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх не підтвердила, але й не спростувала наміри надати Україні винищувачі F-16. Вона, зокрема, зазначила, що Сполучені Штати «не збираються нічого прибирати зі столу» в плані широких обговорень допомоги Україні, повідомляє Укрінформ.

Окрім того, представниця Пентагону повторила позицію офіційного Вашингтона, що США мають намір «забезпечувати Україну тим, що їй потрібно в короткостроковій і довгостроковій перспективах».

Як повідомлялося, західні партнери розпочали дискусію про надання Україні винищувачів. Питання активно лобіює і сама Україна, і балтійські держави. Дебати очікувано будуть ще складнішими, ніж навколо танків, причина цього – побоювання ескалації.

Американські сенатори закликали Байдена надати Україні винищувачі F-16.

Президент Володимир Зеленський закликав союзників скликати нове засідання «Рамштайну», щоб  обговорити відправку в Україну далекобійних ракет та винищувачів F-16.

До слова, компанія Lockheed Martin, яка є виробником літаків F-16, готова задовольнити попит на свою продукцію з боку європейських союзників, які мають намір реекспортувати винищувачі в Україну.

Теги: винищувач США Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Винищувачі F16 можуть кардинально змін хід бойових дій
«А тепер винищувачі!». Порошенко закликав союзників не зупинятися на танках
25 сiчня, 21:57
Україна потребує американських винищувачів F-16
Сенатори закликали Байдена надати Україні винищувачі F-16
Вчора, 06:15
Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16: названо умову
Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16: названо умову
20 сiчня, 14:38

Політика

У Сомалі вбито одного з ватажків ІДІЛ
У Сомалі вбито одного з ватажків ІДІЛ
Винищувачі для України: зі США надходять обнадійливі заяви
Винищувачі для України: зі США надходять обнадійливі заяви
РФ вимагає від Німеччини пояснити свій статус у війні
РФ вимагає від Німеччини пояснити свій статус у війні
У Росії вже знають ім'я наступника Путіна – Данілов
У Росії вже знають ім'я наступника Путіна – Данілов
У Росії вичерпуються запаси іранських дронів – ISW
У Росії вичерпуються запаси іранських дронів – ISW
Японія запровадила нові санкції проти Росії
Японія запровадила нові санкції проти Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Ракетний удар по Києву: з’явилися подробиці про загиблого
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
У кількох областях України оголошено повітряну тривогу: карта
9715
Атака на Київ: влада повідомила про загиблих та постраждалих
9166
27 січня: що сьогодні відзначають, прикмети та заборони в цей день
7364
Кличко підтвердив вибухи в столиці

Новини

Бельгія допоможе Україні зброєю: подробиці
Сьогодні, 07:56
Нові нюанси постачання танків Україні та приїзд аудиторів США у Київ: головне за ніч
Сьогодні, 07:39
ЗСУ відбили атаки окупантів біля Бахмута і Вугледара – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Масована ракетна атака на Україну, скандал із нардепом Тищенко. Головне за 26 січня
Вчора, 23:40
Які танки надасть США Україні: стали відомі нові деталі
Вчора, 22:11
Танки від Канади: скільки Leopard 2 отримає Україна
Вчора, 21:43

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту