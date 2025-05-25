Вертоліт Путіна потрапив під атаку безпілотників на Курщині

Коли Путін був з візитом на Курщині, почалася «активна атака на регіон»

Командир частини ППО жаліється на атаки безпілотників на Курщині під час візиту російського диктатора

У Курській області вертоліт російського диктатора Володимира Путіна, ймовірно, потрапив в епіцентр атаки безпілотників. Таку заяву зробив російський військовий, командир частини ППО Юрій Дашкін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Дашкін заявив, що з 20 та 22 травня Росію масовано атакували безпілотники. За його словами, нібито, за цей період нібито росіяни відбили 1177 дронів.

Російський військовий також заявив, що в період, коли Путін був з візитом на Курщині, почалася «активна атака на регіон». Російська ППО, нібито, знищила 46 безпілотників.

«Інтенсивність атаки під час прольоту президента значно зросла. [Вертоліт, в якому перебував путін], фактично, опинився в епіцентрі відбиття масованої атаки», – заявив Дашкін.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відвідав Курщину, де Збройні сили України проводять курську операцію.

Зазначається, що диктатор начебто побував у Курчатові за 60 км від українського кордону. Там він провів нараду з представниками місцевої влади. Кремль не вказує точну дату поїздки Путіна, зазначаючи, що вона відбулася «напередодні».