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Вертоліт Путіна потрапив під атаку безпілотників на Курщині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Вертоліт Путіна потрапив під атаку безпілотників на Курщині
Коли Путін був з візитом на Курщині, почалася «активна атака на регіон»
колаж: glavcom.ua

Командир частини ППО жаліється на атаки безпілотників на Курщині під час візиту  російського диктатора

У Курській області вертоліт російського диктатора Володимира Путіна, ймовірно, потрапив в епіцентр атаки безпілотників. Таку заяву зробив російський військовий, командир частини ППО Юрій Дашкін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Дашкін заявив, що з 20 та 22 травня Росію масовано атакували безпілотники. За його словами, нібито, за цей період нібито росіяни відбили 1177 дронів.

Російський військовий також заявив, що в період, коли Путін був з візитом на Курщині, почалася «активна атака на регіон». Російська ППО, нібито, знищила 46 безпілотників.

«Інтенсивність атаки під час прольоту президента значно зросла. [Вертоліт, в якому перебував путін], фактично, опинився в епіцентрі відбиття масованої атаки», – заявив Дашкін.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відвідав Курщину, де Збройні сили України проводять курську операцію. 

Зазначається, що диктатор начебто побував у Курчатові за 60 км від українського кордону. Там він провів нараду з представниками місцевої влади. Кремль не вказує точну дату поїздки Путіна, зазначаючи, що вона відбулася «напередодні».

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Теги: Курщина путін

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