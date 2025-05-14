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Уряд затвердив Дорожні карти, потрібні для переговорів про вступ України в ЄС

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Уряд затвердив Дорожні карти, потрібні для переговорів про вступ України в ЄС
За словами Шмигаля, Карти цілком відповідають міжнародним зобов’язанням України, її стратегічним та програмним документам
фото: телеграм / Денис Шмигаль

Уряд схвалив переговорну позицію за першим кластером перемовин «Основи процесу вступу до ЄС»

У середу, 14 травня, український уряд затвердив Дорожні карти, які потрібні для відкриття першого кластера в передвступних переговорах України та Європейського Союзу. Як передає «Главком», про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як зазначається, Дорожні карти стосуються сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. 

За словами Шмигаля, вони цілком відповідають міжнародним зобов’язанням України, її стратегічним та програмним документам.

Також уряд схвалив переговорну позицію за першим кластером перемовин «Основи процесу вступу до ЄС».

«Робимо важливі кроки до членства в Євросоюзі. Наші цілі незмінні: цього року відкрити перемовини за усіма шістьма переговорними кластерами, а після завершення війни стати невід’ємною частиною єдиної Європи», – наголосив прем'єр.

Як повідомлялося, Європейський Союз може відокремити процес вступу Молдови від України. Причиною цьому стала Угорщина, яка чинить спротив переговорам із Києвом. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вона «не може виключити можливість відокремлення» двох країн у процесі їх вступу до ЄС вже в червні, коли планується ухвалення рішень про розширення блоку.

Раніше єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що Україна за умови виконання всіх необхідних реформ зможе впродовж п'яти наступних років стати членом Європейського Союзу.

Як відомо, угорці отримували пакет опитування щодо членства України в Євросоюзі. До бюлетенів уряд Угорщини додавав інформаційний лист, у якому розповсюджує фейки про Україну. Згодом лідер опозиційної угорської партії «Тиса» Петер Мадяр оголосив результати альтернативного опитування угорців щодо вступу України в Євросоюз. До опитування «Голос нації» долучилися понад 1,1 млн людей. На питання «Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?» ствердну відповідь дали 58,18% респондентів.

Нагадаємо, Україна та Угорщина з 12 травня почнуть регулярні консультації, аби зняти всі застереження Будапешта для початку переговорів про вступ України до ЄС.

До слова, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що метою України є не пізніше кінця 2025 року бути готовою до вступу в Європейський Союз. Прем’єр сказав, що у сфері євроінтеграції Україна має «амбітну мету».

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Теги: Денис Шмигаль Європейський союз

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