Україна запропонувала механізм економічного тиску на РФ – Шмигаль

Шмигаль: Запропонували запровадження спеціального мита на імпорт російських товарів, надходження від якого будуть спрямовуватись у фонд відновлення України

Шмигаль заявив, що Україна запропонувала запровадити мита на імпорт російських товарів, надходження від якого будуть спрямовуватись у фонд відновлення країни

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна запропонувала запровадити спеціальне мито на імпорт товарів із Росії. Кошти, отримані від цього збору, планується спрямовувати на відновлення держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний Telegram-канал посадовця.

Шмигаль повідомив, що наразі Україна вже має підтверджені доходи у розмірі $50 млрд, отримані від заморожених активів РФ. Ці кошти використовуються для фінансування бюджетних потреб, військових витрат і швидкого відновлення країни. Проте, за словами прем'єра, кінцева мета України – повна компенсація завданих збитків.

«Окрім їхньої конфіскації, запропонували запровадження спеціального мита на імпорт російських товарів, надходження від якого будуть спрямовуватись у фонд відновлення України. Це економічний механізм репарацій, що дозволяє діяти без очікування політичних змін у Росії», – зазначено у повідомленні.

Денис Шмигаль також наголосив, що санкційний тиск на Росію залишається важливим інструментом, оскільки Москва постійно намагається домогтися послаблення введених обмежень.

Раніше ми писали, що Україна та США досягли домовленості, що в угоді про надра не буде врахована допомога, яку Сполучені Штати надавали раніше. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

За словами Шмигаля, під час важливої зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом окремо обговорювалося питання двосторонньої угоди. Наразі над документом працюють юридичні команди обох сторін.

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати ще мають узгодити ключові питання перед підписанням важливої угоди щодо співпраці у сфері корисних копалин. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в коментарі для агентства Reuters, передає «Главком».

Напередодні він разом з іншими українськими високопосадовцями, включно з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, провів зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Вашингтоні. Перемовини відбулися в межах весняних засідань Міжнародного валютного фонду та Світового банку.