ЄС підтвердив дискусії про направлення «військових радників» до України

ЄС може направити в Україну військових інструкторів для тренування українських воїнів

Питання відправки військових з держав Євросоюзу обговорювали на засіданні Ради ЄС

Європейський Союз розглядає можливість відправлення «військових радників» в Україну. Вони можуть організувати військові навчання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Єврокомісії Анітта Гіппер.

Зазначається, що питання відправки військових з держав Євросоюзу обговорювали на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі.

«Дійсно, це питання обговорюється, але головне тут – підтримати Україну та максимально зміцнити її. Також тривають обговорення щодо адаптації до місії, але наразі я не можу поділитися додатковою інформацією», – заявила Гіппер.

На запитання, чи розгортання тренувальної місії ЄС на території України планується здійснити після встановлення перемир'я у війні Росії проти України, чи це можливо під час триваючих військових дій, Гіппер відповідати відмовилася.

Нагадаємо, європейська «коаліція охочих» розглядає можливість створення проміжного контингенту чисельністю 25 тис. осіб, але і він може не стримати російський напад або бути стійким без суттєвої допомоги США.

Тим часом генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес вважає, якщо європейська місія має гарантувати припинення вогню вздовж лінії розмежування протяжністю понад 16 тис. км, то вона потребуватиме набагато більше, ніж 25 тис. військовослужбовців.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що миротворчі сили, у разі їхнього розміщення в Україні, зможуть дати відсіч росіянам, якщо Москва вдасться до повторного нападу.

До слова, українська влада має сформований список країн, готових відправити військові контингенти.