Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна домовилась про консультації з Угорщиною, щоб розблокувати шлях в ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна домовилась про консультації з Угорщиною, щоб розблокувати шлях в ЄС
За словами посадовиці, перша зустріч української та угорської команд стартує в травні
скріншот з відео

Країни почнуть регулярні консультації, аби розблокувати переговори про вступ України в блок

Україна та Угорщина з 12 травня почнуть регулярні консультації, аби зняти всі застереження Будапешта для початку переговорів про вступ України до ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерки юстиції Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.

Чиновниця зазначила, що команди обох країн працюватимуть над виконанням 11 рекомендацій, які викликають занепокоєння угорської сторони.

«Ми домовилися, що з 12 травня на регулярній основі будуть працювати команди, які сьогодні були присутні в Будапешті з української та угорської сторін, доти, поки ми не визначимо весь перелік завдань в рамках тих одинадцяти рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони», – розповіла вона.

Україна вже надала свої пропозиції, тепер чекає на контрпропозиції від Угорщини. Стефанішина висловила сподівання, що діалог допоможе розблокувати процес євроінтеграції.

«Ми очікуємо попрацювати впродовж цього тижня над контрпропозиціями угорської сторони й уже 12 травня розраховуємо на те, що матимемо проміжні результати… Я сподіваюся, що цей діалог матиме всі шанси прокласти шлях до розблокування переговорного процесу», – пояснила Стефанішина.

За словами посадовиці, українська сторона не почула ніяких радикальних заяв чи негативних висловлювань від Угорщини.

Нагадаємо, Європейський Союз може відокремити процес вступу Молдови від України. Причиною цьому стала Угорщина, яка чинить спротив переговорам із Києвом. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вона «не може виключити можливість відокремлення» двох країн у процесі їх вступу до ЄС вже в червні, коли планується ухвалення рішень про розширення блоку.

Раніше єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що Україна за умови виконання всіх необхідних реформ зможе впродовж п'яти наступних років стати членом Європейського Союзу.

Як відомо, угорці отримували пакет опитування щодо членства України в Євросоюзі. До бюлетенів уряд Угорщини додавав інформаційний лист, у якому розповсюджує фейки про Україну.

Згодом лідер опозиційної угорської партії «Тиса» Петер Мадяр оголосив результати альтернативного опитування угорців щодо вступу України в Євросоюз. До опитування «Голос нації» долучилися понад 1,1 млн людей. На питання «Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?» ствердну відповідь дали 58,18% респондентів.

До слова, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що метою України є не пізніше кінця 2025 року бути готовою до вступу в Європейський Союз. Прем’єр сказав, що у сфері євроінтеграції Україна має «амбітну мету».

Читайте також:

Теги: Угорщина євроінтеграція Ольга Стефанішина переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перші 100 днів Трампа будуть 30 квітня
Перші 100 днів Трампа: який результат маємо?
19 квiтня, 15:30
Росія розширює мобілізаційні заходи у себе і зриває в Україні
Хто і навіщо зриває мобілізацію в Україні
17 квiтня, 12:20
Що приховує тарифна пауза Трампа?
Чому Трамп поставив тарифи на паузу?
12 квiтня, 21:21
Підсанкційний мультимільярдер Леонід Блаватник
Містер Віткофф? Чому це посередництво нечесне
23 квiтня, 07:55
Речник угорського уряду розповів про фейки щодо України
Влада Угорщини розповсюджує фейки про наслідки вступу України в ЄС
30 березня, 10:34
Дмитрієв у Вашингтоні зустрівся з представниками США
Російський перемовник подякував американцям за «чесний візит»
5 квiтня, 04:54
Росія прагне проникнути у світовий інформаційний простір, формуючи враження про загальну «втому від України»
Кремль розпочав нову інформаційну операцію проти України
5 квiтня, 15:58
Іран хоче запропонувати США проміжну ядерну угоду – Axios
Іран хоче запропонувати США проміжну ядерну угоду – Axios
11 квiтня, 05:16
Ольга Стефанішина: «Деякі з домовленостей були досягнуті»
Угода про надра. Україна передала США свої пропозиції
14 квiтня, 13:48

Політика

Україна домовилась про консультації з Угорщиною, щоб розблокувати шлях в ЄС
Україна домовилась про консультації з Угорщиною, щоб розблокувати шлях в ЄС
Формат Тримор’я: Зеленський розповів про збільшення безпекової співпраці
Формат Тримор’я: Зеленський розповів про збільшення безпекової співпраці
Кадрові зміни в Міноборони: Умєров отримав нових заступників
Кадрові зміни в Міноборони: Умєров отримав нових заступників
Шмигаль не задекларував автомобіль преміум-класу, яким користується його дружина – розслідування
Шмигаль не задекларував автомобіль преміум-класу, яким користується його дружина – розслідування
До втечі Януковича з України причетний особистий охоронець Путіна – прокурор
До втечі Януковича з України причетний особистий охоронець Путіна – прокурор
Україна допоможе Європі боротися з блекаутом
Україна допоможе Європі боротися з блекаутом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2025
64K
ГУР назвав окуповану територію, яку Росія найбільше боїться втратити
52K
Макрон пояснив, що відбулося між Трампом і Зеленським на похороні Папи Римського
24K
Радониця: традиції, як правильно поминати та заборони в батьківський вівторок
11K
Колишня зірка «Кварталу» Олена Кравець вийшла на сцену Театру Франка: перші оцінки глядачів (фото)

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:58
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Вчора, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua