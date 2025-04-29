Україна домовилась про консультації з Угорщиною, щоб розблокувати шлях в ЄС

За словами посадовиці, перша зустріч української та угорської команд стартує в травні

Країни почнуть регулярні консультації, аби розблокувати переговори про вступ України в блок

Україна та Угорщина з 12 травня почнуть регулярні консультації, аби зняти всі застереження Будапешта для початку переговорів про вступ України до ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерки юстиції Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.

Чиновниця зазначила, що команди обох країн працюватимуть над виконанням 11 рекомендацій, які викликають занепокоєння угорської сторони.

«Ми домовилися, що з 12 травня на регулярній основі будуть працювати команди, які сьогодні були присутні в Будапешті з української та угорської сторін, доти, поки ми не визначимо весь перелік завдань в рамках тих одинадцяти рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони», – розповіла вона.

Україна вже надала свої пропозиції, тепер чекає на контрпропозиції від Угорщини. Стефанішина висловила сподівання, що діалог допоможе розблокувати процес євроінтеграції.

«Ми очікуємо попрацювати впродовж цього тижня над контрпропозиціями угорської сторони й уже 12 травня розраховуємо на те, що матимемо проміжні результати… Я сподіваюся, що цей діалог матиме всі шанси прокласти шлях до розблокування переговорного процесу», – пояснила Стефанішина.

За словами посадовиці, українська сторона не почула ніяких радикальних заяв чи негативних висловлювань від Угорщини.

Нагадаємо, Європейський Союз може відокремити процес вступу Молдови від України. Причиною цьому стала Угорщина, яка чинить спротив переговорам із Києвом. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вона «не може виключити можливість відокремлення» двох країн у процесі їх вступу до ЄС вже в червні, коли планується ухвалення рішень про розширення блоку.

Раніше єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що Україна за умови виконання всіх необхідних реформ зможе впродовж п'яти наступних років стати членом Європейського Союзу.

Як відомо, угорці отримували пакет опитування щодо членства України в Євросоюзі. До бюлетенів уряд Угорщини додавав інформаційний лист, у якому розповсюджує фейки про Україну.

Згодом лідер опозиційної угорської партії «Тиса» Петер Мадяр оголосив результати альтернативного опитування угорців щодо вступу України в Євросоюз. До опитування «Голос нації» долучилися понад 1,1 млн людей. На питання «Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?» ствердну відповідь дали 58,18% респондентів.

До слова, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що метою України є не пізніше кінця 2025 року бути готовою до вступу в Європейський Союз. Прем’єр сказав, що у сфері євроінтеграції Україна має «амбітну мету».