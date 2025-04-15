Уряд виділив майже 2 млрд грн для прифронтових громад

Раніше повідомлялося, що уряд виділить сотні мільйонів гривень для посилення оборони України

Кошти отримають громади Харківщини, Сумщини, Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Миколаївщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя

Кабінет міністрів виділив 1,8 млрд грн для 180 громад у девʼяти прифронтових регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Грошову підтримку отримають громади Харківської, Сумської, Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Кошти спрямують на невідкладні потреби, зокрема:

аварійно-відновлювальні роботи після російських атак;

будівництво укриттів;

закупівлю спецтехніки для комунальних підприємств;

ремонт критичної інфраструктури – мереж тепла і газу.

Нагадаємо, Україна виділить сотні мільйонів гривень для посилення оборони: кошти направлять на системи радіоелектронної боротьби. Зокрема, глава держави оголосив про суттєве збільшення фінансування систем радіоелектронної боротьби

Раніше Міністерство економіки та Міністерство юстиції отримали загалом понад 113 млн грн на підготовку проєкту угоди про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України (угоди про корисні копалини) між Україною та США.

До слова, Європейський Союз передав Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA. Кошти буде спрямовано на пріоритетні видатки держбюджету. Загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні 5 млрд євро.