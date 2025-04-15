Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Уряд виділив майже 2 млрд грн для прифронтових громад

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Уряд виділив майже 2 млрд грн для прифронтових громад
Раніше повідомлялося, що уряд виділить сотні мільйонів гривень для посилення оборони України
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Кошти отримають громади Харківщини, Сумщини, Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Миколаївщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя

Кабінет міністрів виділив 1,8 млрд грн для 180 громад у девʼяти прифронтових регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Грошову підтримку отримають громади Харківської, Сумської, Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Кошти спрямують на невідкладні потреби, зокрема:

  • аварійно-відновлювальні роботи після російських атак;
  • будівництво укриттів;
  • закупівлю спецтехніки для комунальних підприємств;
  • ремонт критичної інфраструктури – мереж тепла і газу.

Нагадаємо, Україна виділить сотні мільйонів гривень для посилення оборони: кошти направлять на системи радіоелектронної боротьби. Зокрема, глава держави оголосив про суттєве збільшення фінансування систем радіоелектронної боротьби

Раніше Міністерство економіки та Міністерство юстиції отримали загалом понад 113 млн грн на підготовку проєкту угоди про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України (угоди про корисні копалини) між Україною та США.

До слова, Європейський Союз передав Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA. Кошти буде спрямовано на пріоритетні видатки держбюджету. Загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні 5 млрд євро.

Читайте також:

Теги: фінансування Денис Шмигаль громада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вперше «транспортний безвіз» був погоджений у червні 2022 року
Україна та ЄС продовжили угоду про «транспортний безвіз»
10 квiтня, 13:24
Національний фонд гуманітарних наук припинив дію гранту на видання
Урядовий фонд в США припинив фінансування програми перекладів української літератури англійською
4 квiтня, 17:18
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
На Київщині піарники працювали на двох «гаманців» Кремля
1 квiтня, 13:29
Безперечно передумови до занепаду фондового ринку виникли не сьогодні, але...
Фондовий ринок України. Кінчай, батьку, торгувати! Авторська стаття
31 березня, 13:55
Шмигаль подякував МВФ за кошти
Україна отримала новий транш від МВФ
31 березня, 12:12
Лідер ХДС Фрідріх Мерц поспішив зіграти гамбіт
Гамбіт Мерца: Німеччина запускає історичне переозброєння
21 березня, 18:44
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) це незалежна міжнародна медіакомпанія
«Радіо Свобода» подало до суду на Агентство США з глобальних медіа
19 березня, 01:56
Капус назвав це рішення «величезним подарунком ворогам Америки»
Президент Радіо Свобода прокоментував новину про скасування гранту
16 березня, 01:02
Старий млин у Воронківцях, який придбало молоде подружжя
Трамп завадив агрономам на Хмельниччині розвивати млин
15 березня, 16:12

Економіка

Уряд виділив майже 2 млрд грн для прифронтових громад
Уряд виділив майже 2 млрд грн для прифронтових громад
Найбільший металургійний холдинг країни у квітні підвищив зарплати працівникам
Найбільший металургійний холдинг країни у квітні підвищив зарплати працівникам
Нардепка пояснила, як держава виявляє «ухилянтів» від сплати податків за онлайн-продажі
Нардепка пояснила, як держава виявляє «ухилянтів» від сплати податків за онлайн-продажі
Україна найняла юристів для допомоги у торгах із США за угоду щодо копалин
Україна найняла юристів для допомоги у торгах із США за угоду щодо копалин
Штрафи за якість газу сильно ускладнюють роботу видобувників – директор Асоціації газовидобувних компаній
Штрафи за якість газу сильно ускладнюють роботу видобувників – директор Асоціації газовидобувних компаній
Боргове навантаження посилює інвестиційні ризики в енергетиці – на додачу до війни – інвестор
Боргове навантаження посилює інвестиційні ризики в енергетиці – на додачу до війни – інвестор

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2025
18K
СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні
14K
Трамп скасував мільярдне фінансування для Гарварду через «непокору»
13K
«Багатих в Україні не люблять». Дружина українського бізнесмена закликала еліту міняти підходи
11K
«Азов» взяв у полон «вагнерівця», який ходив з Пригожиним на Москву

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua