Як угорці ставляться до вступу України в ЄС? Нові результати опитування

Понад 58% респондентів підтримують вступ України до Європейського Союзу

Лідер опозиційної угорської партії «Тиса» Петер Мадяр оголосив результати альтернативного опитування угорців щодо вступу України в Євросоюз. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на KarpatHir.

До опитування «Голос нації» долучилися понад 1,1 млн людей. Анкета містила 13 питань, з яких лише пункт про Україну не стосувався внутрішньої політики Угорщини.

За словами Мадяра, на питання «Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?» ствердну відповідь дали 58,18% респондентів.

Голова партії «Тиса» заявив, що у разі приходу до влади після виборів 2026 року результати нинішнього голосування стануть «наріжним каменем» їхньої політики.

Петер Мадяр оголосив про початок голосування 15 березня – після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про проведення Національних консультацій щодо вступу України до Євросоюзу.

Угорська опозиція та громадянське суспільство критикують Національні консультації як засіб пропаганди.

Опитування «Голос нації» проходило з 15 березня до 5 квітня у всіх 3155 населених пунктах Угорщині. В акції взяли участь 1 137 266 респондентів віком від 18 років.

Нагадаємо, угорці отримували пакет опитування щодо членства України в Євросоюзі. До бюлетенів уряд Угорщини додає інформаційний лист, у якому розповсюджує фейки про Україну.

Як повідомлялося, в Угорщині стурбовані рекомендацією Єврокомісії для європейців підтримувати достатні запаси щонайменше 72 години на випадок надзвичайних ситуацій, що закладена в Стратегії щодо готовності ЄС.

До слова, на території Будайського ландшафтного заповідника в Угорщині, невідомі обмалювали верхівку заповідної скелі жовто-блакитними кольорами.