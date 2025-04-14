Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Як угорці ставляться до вступу України в ЄС? Нові результати опитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як угорці ставляться до вступу України в ЄС? Нові результати опитування
В опитуванні «Голос нації» взяли участь понад 1,1 млн людей
фото: depositphotos.com

Понад 58% респондентів підтримують вступ України до Європейського Союзу

Лідер опозиційної угорської партії «Тиса» Петер Мадяр оголосив результати альтернативного опитування угорців щодо вступу України в Євросоюз. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на KarpatHir.

До опитування «Голос нації» долучилися понад 1,1 млн людей. Анкета містила 13 питань, з яких лише пункт про Україну не стосувався внутрішньої політики Угорщини.

За словами Мадяра, на питання «Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?» ствердну відповідь дали 58,18% респондентів.

Голова партії «Тиса» заявив, що у разі приходу до влади після виборів 2026 року результати нинішнього голосування стануть «наріжним каменем» їхньої політики.

Петер Мадяр оголосив про початок голосування 15 березня – після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про проведення Національних консультацій щодо вступу України до Євросоюзу.

Угорська опозиція та громадянське суспільство критикують Національні консультації як засіб пропаганди.

Опитування «Голос нації» проходило з 15 березня до 5 квітня у всіх 3155 населених пунктах Угорщині. В акції взяли участь 1 137 266 респондентів віком від 18 років.

Нагадаємо, угорці отримували пакет опитування щодо членства України в Євросоюзі. До бюлетенів уряд Угорщини додає інформаційний лист, у якому розповсюджує фейки про Україну.

Як повідомлялося, в Угорщині стурбовані рекомендацією Єврокомісії для європейців підтримувати достатні запаси щонайменше 72 години на випадок надзвичайних ситуацій, що закладена в Стратегії щодо готовності ЄС.

До слова, на території Будайського ландшафтного заповідника в Угорщині, невідомі обмалювали верхівку заповідної скелі жовто-блакитними кольорами.

Читайте також:

Теги: Угорщина Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європа та Китай вирішили домовлятися про ціни на електромобілі
ЄС та Китай домовляються про мінімальні ціни на електромобілі китайського виробництва
11 квiтня, 02:51
Директива ЄС про тимчасовий захист стала порятунком для понад 4 млн українців
Українські біженці в ЄС можуть опинитися під загрозою через потенційне перемирʼя
7 квiтня, 12:25
Будапешт охопили нові протести проти заборони прайдів
В Угорщині знову спалахнули протести проти заборони ЛБГТ-маршів
1 квiтня, 21:52
ЄС домовився з Україною про те, що угода має відповідати європейському законодавству
Угода про корисні копалини має відповідати законам ЄС – Бербок
1 квiтня, 18:07
Президентка Єврокомісії збирається досягнути зменшення мит під час переговорів зі США
Фон дер Ляйєн розповіла про план дій у відповідь на мита Трампа
1 квiтня, 16:31
Глава держави подякував Норвегії за значну оборонну та фінансову підтримку, та за нещодавнє рішення збільшити обсяг підтримки України цього року майже до $8 млрд
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Сибіга і Сійярто на полях Raisina Dialogue в Індії
Сибіга домовився з Сійярто про зустріч
18 березня, 20:51
Жителі Будапешта під час прайду в липні 2022 року
Парламент Угорщини заборонив ЛГБТ-прайди
18 березня, 17:49
Орбан заявив, що вимагає миру в Європі
Орбан висунув вимоги до Брюсселя: союз, але без України
15 березня, 14:24

Соціум

Американські професори подали до суду на адміністрацію Трампа
Американські професори подали до суду на адміністрацію Трампа
Як угорці ставляться до вступу України в ЄС? Нові результати опитування
Як угорці ставляться до вступу України в ЄС? Нові результати опитування
Армія Ізраїлю знищила новий тунель у Секторі Гази (відео)
Армія Ізраїлю знищила новий тунель у Секторі Гази (відео)
Європейці та канадці масово скасовують поїздки до США через Трампа – FT
Європейці та канадці масово скасовують поїздки до США через Трампа – FT
«Економічний тероризм»: канадці ображені продажем певних товарів на Amazon
«Економічний тероризм»: канадці ображені продажем певних товарів на Amazon
В Росії пролунали вибухи: місто Алексин опинилося під атакою дронів
В Росії пролунали вибухи: місто Алексин опинилося під атакою дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
128K
Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2025
27K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
16K
Спецпредставник Трампа відреагував на обстріл Росією Сум
16K
Корогодський заявив, що йде в мери Києва та назвав несподівану причину свого рішення

Новини

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квiтня, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua