ЄС може розділити процес вступу України та Молдови до блоку

Єврокомісарка підтвердила, що ЄС може розділити Україну і Молдову на шляху до членства

І Україна, і Молдова рухались разом у процесі вступу до ЄС

Європейський Союз може відокремити процес вступу Молдови від України. Причиною цьому стала Угорщина, яка чинить спротив переговорам із Києвом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву єврокомісарки з питань розширення Марти Кос в інтерв'ю «Радіо Свободі».

Єврокомісарка заявила, що вона «не може виключити можливість відокремлення» двох країн у процесі їх вступу до ЄС вже в червні, коли планується ухвалення рішень про розширення блоку.

«Ми вже обговорюємо з державами-членами, що робити, бо жодна держава-член не виступає проти відкриття першого кластера Молдовою», – зазначила вона.

Кос наголосила, що наразі лише Угорщина виступає проти приєднання України до ЄС.

Молдова та Україна рухались разом у процесі вступу до ЄС, їх розглядали як єдиний тандем. Торік 27 країн-членів ЄС схвалили початок переговорів щодо вступу з обома країнами-кандидатками, але досі не було відкрито жодного кластера переговорів.

Переговори з Україною заблокувала Угорщина, створивши низку перешкод, зокрема, вимагаючи розширених прав для угорської меншини.

Єврокомісарка вважає, що є навіть ймовірність того, що Молдова стане членом ЄС до кінця її мандату у 2029 році. Вона також зауважила, що якщо ЄС не матиме нових членів під час поточного мандату Європейської комісії, це буде вважатися «провалом».

«Україна зробила достатньо, я можу сказати це з власного досвіду, оскільки сприяла діалогу між Угорщиною та Україною», – каже Кос.

Нагадаємо, єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що Україна за умови виконання всіх необхідних реформ зможе впродовж п'яти наступних років стати членом Європейського Союзу.

Раніше угорці отримували пакет опитування щодо членства України в Євросоюзі. До бюлетенів уряд Угорщини додавав інформаційний лист, у якому розповсюджує фейки про Україну.

Згодом лідер опозиційної угорської партії «Тиса» Петер Мадяр оголосив результати альтернативного опитування угорців щодо вступу України в Євросоюз.

До опитування «Голос нації» долучилися понад 1,1 млн людей. На питання «Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?» ствердну відповідь дали 58,18% респондентів.

До слова, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що метою України є не пізніше кінця 2025 року бути готовою до вступу в Європейський Союз. Прем’єр сказав, що у сфері євроінтеграції Україна має «амбітну мету».