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Урсула фон дер Ляєн втрачає свою команду – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Урсула фон дер Ляєн втрачає свою команду – Politico
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
фото з відкритих джерел

Поки невідомо, чи Урсула фон дер Ляєн знову балотуватиметься на посаду голови Європейської комісії

Найвпливовіша жінка в Європі Урсула фон дер Ляєн відновила дещо напружені зв’язки з США і активно допомагає Україні у війні проти Росії. Проте вона не може зберегти свою команду, яка почала активно розвалюватись через стиль її управління. Про це пише Politico.

Зазначається, що до завершення терміну повноважень Європейської комісії, яку очолює фон дер Ляйєн ще рік, проте уже зараз спостерігається зростання кількості чиновників та високопосадовців, які шукають інших можливостей поза комісією. 

Минулого тижня стало відомо що віце-президент Єврокомісії з Нідерландів Франс Тіммерманс залишить посаду, щоб поборотися за лідерство та вести на вибори у рідній країні. Інші, які все ще виконують свої ролі, почали виступати проти деяких її ініціатив.  

Тим часом, поки що немає визначеності щодо майбутнього фон дер Ляєн і того, хто буде далі керувати найвпливовішою установою ЄС. 

Серед невизначеності та кадрових змін у брюссельській машині ще є над чим працювати. Європейські економіки стикаються з нищівним тиском інфляції, тоді як політичні еліти борються зі стрімкою міграцією та кровопролитною війною Росії в Україні. Стабільне лідерство ніколи не було настільки необхідним для довгострокового здоров'я ЄС, пише Politico.

«У динаміці роботи комісії вона (Урсула фон дер Ляєн – «Главком») зараз більш відкрита, ніж будь-коли», – сказав анонімно старший політичний помічник Єврокомісії. За словами джерела, коли її ключові заступники стрибають з корабля, фон дер Ляєн ще бовтається «у вітрі».

Через 11 місяців на Європейський Союз чекає нове потрясіння у вигляді виборів, на яких буде обрано понад 700 членів парламенту блоку з 27 країн-членів. Після цього голосування буде призначено новий виконавчий орган – потужну Європейську комісію – і, можливо, нового президента, який також замінить фон дер Ляєн. 

Але поки що Урсула фон дер Ляєн не сказала, чи балотуватиметься знову на посаду президента, а багато хто з членів комісії не чекають, щоб дізнатися про це. Останні кілька тижнів спостерігалась хвиля від’їздів з Брюсселю, зокрема і серед її найвищих чинів.

Крім Франса Тіммерманса, який зараз є виконавчим віце-президентом, хоче піти і ще одна із виконавчих віце-президентів фон дер Ляєн – Маргрете Вестагер. Вона хоче поборотися  за посаду голови Європейського інвестиційного банку, яка стане вакантною наприкінці року. Якщо вона заручиться підтримкою європейських міністрів фінансів, то Вестагер піде до осені. 

Комісарка Євросоюзу з інновацій та досліджень Марія Габріель вже пішла у відставку. Вона повернулася до Болгарії, щоб обійняти роль міністра закордонних справ. Інші посадовці також дивляться на життя за межами Брюсселя. Комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський проводить багато часу у своїй рідній Польщі, і як кажуть його критики, це на шкоду його обов’язкам у ЄС. 

Водночас речник Європейської комісії відкинув ідею про те, що серія від'їздів підірвала авторитет фон дер Ляєн. «Це два виконавчих віце-президенти,повноваження яких добігають кінця», – сказав речник, маючи на увазі Вестагер і Тіммерманса. – «Насправді те, що зараз вони є претендентами на керівні посади в ЄС і внутрішній політиці, свідчить про їхню роботу в якості членів комісії».

Стиль керівництва

Видання зазначає, що також в цьому може бути винен стиль керівництва Урсула фон дер Ляєн, який неодноразово дратував деяких колег. Хоча за більшістю показників вона добре провела президентство, підвищивши авторитет Європейської комісії на міжнародному рівні, зокрема завдяки тісним робочим стосункам із президентом США Джо Байденом. Але вона часто приймала рішення за зачиненими дверима, лише з невеликою групою радників. Члени комісії часто відчували себе безпорадними, навіть коли політика безпосередньо впливала на їхні портфелі. І це дещо відштовхнуло її власних комісарів у Брюсселі.

Чиновник анонімно повідомив, що її цілеспрямованість зараз стає проблемою: «Вона не є втіленням колегіальності. З такої кількості тем комісари дізнаються про рішення через ЗМІ. Люди відчувають, що вона займається своїми справами – не те, що вони обов’язково погані, – але що вона не заохочує дискусій чи дебатів».

«Члени Комісії ніколи не об’єднувалися навколо певних цінностей – центр тяжіння не був чітко визначений», – сказав професор права ЄС Жана Моне в HEC Paris Альберто Алеманно. » «Можливо, вона керувала цією комісією як технократ, який приїхав з Німеччини в оточенні німецьких радників.

Основою занепокоєння Євросоюзу є повне мовчання щодо власних планів фон дер Ляєн. Якщо вона цього захоче, то багато хто з експертів вважає, що вона зможе очолювати Комісію на другий термін, враховуючи, що її власний уряд у Берліні вирішив підтримати її на цій посаді. Але її також пов’язували з посадою генерального секретаря НАТО, яка стане вакантною, коли термін повноважень Єнса Столтенберга закінчиться в жовтні 2024 року.

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Теги: Урсула фон дер Ляєн Європейський союз

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