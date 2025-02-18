Головна Світ Політика
search button user button menu button

В Анкарі розпочалася зустріч Зеленського та Ердогана

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Анкарі розпочалася зустріч Зеленського та Ердогана
Зеленський відвідав Туреччину з офіційним візитом у відповідь на запрошення президента Ердогана
фото з відкритих джерел

Президенти обговорять кроки, які необхідно вжити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами

В Анкарі розпочалася зустріч президента Реджепа Таїпа Ердогана з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє yirmidort.tv.

Зазначається, що Ердоган зустрівся з Зеленським у президентському комплексі. Під час зустрічі обговорять кроки, які необхідно вжити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами. Також відбудеться обмін думками щодо останніх подій в Україні та інших регіональних та глобальних питань.

Після завершення переговорів будуть підписані угоди в різних сферах.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Туреччини. У Анкарі Зеленські проведуть зустрічі з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган.

Зокрема, повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Туреччини з візиту до посольства України та зустрічі з представниками української та кримськотатарської громад.

До того ж глава України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською під час візиту до Туреччини вшанували пам’ять першого президента країни Мустафи Кемаля Ататюрка в Анкарі. Також там були присутні міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Читайте також:

Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський Україна президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для нас має значення хіба жорсткий протверезний ефект заяв Трампа
Холодний душ від Трампа для України
12 лютого, 16:19
Через низку причин виноробам Франції більше не настільки вигідно вирощувати виноград
У Франції одна за одною банкротують відомі виноробні
24 сiчня, 02:59
Глава держави заявив, що найкращим способом унеможливити російський напад у майбутньому стане членство України в НАТО
Закінчення війни, розміщення європейських військ та відносини з Трампом: головне з інтерв’ю Зеленського
2 лютого, 07:46
Авіація РФ розбомбила школу-інтернат із людьми
Росія повторно атакувала школу-інтернат у Суджі під час рятувальної операції
2 лютого, 17:51
Дуда готується до виходу до пенсію
Яку пенсію отримуватиме президент Польщі: Дуда озвучив цифру
7 лютого, 08:18
Похорон білоруської волонтерки Марії Зайцевої у Києві. 7 лютого 2025 року
Кремація була зупинена в останню мить. У Києві поховали білоруську доброволицю Марію Зайцеву
7 лютого, 12:28
Евакуйовані розповіли журналістам про удар по інтернату в Суджі. Кажуть, що в той момент уже готувалися до сну
«Ми любимо нашого президента». Росіяни, яких евакуювали в Україну, розповіли про удар по інтернату в Суджі
12 лютого, 18:44
Китай пропонував допомогу в організації зустрічі Путіна і Трампа
Китай пропонував організувати зустріч Путіна і Трампа – WSJ
13 лютого, 10:26
Зеленський повідомив, коли приїде Келлог в Україну
Зеленський хоче повезти спецпосланця Трампа Келлога на фронт
Вчора, 14:53

Політика

Переговори між США та РФ у Саудівській Аравії: з'явилися перші подробиці
Переговори між США та РФ у Саудівській Аравії: з'явилися перші подробиці
В Анкарі розпочалася зустріч Зеленського та Ердогана
В Анкарі розпочалася зустріч Зеленського та Ердогана
У Саудівській Аравії завершилася перша сесія переговорів між США та РФ
У Саудівській Аравії завершилася перша сесія переговорів між США та РФ
Росія та КНДР посилюють військову співпрацю: деталі від Буданова
Росія та КНДР посилюють військову співпрацю: деталі від Буданова
Подружжя Зеленських вшанували пам’ять першого президента Туреччини в Анкарі
Подружжя Зеленських вшанували пам’ять першого президента Туреччини в Анкарі
Трамп заявив, що США знищили ватажка терористів у Сирії
Трамп заявив, що США знищили ватажка терористів у Сирії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 лютого 2025
11K
Не припинення вогню. Нардеп назвав умови для скасування в Україні воєнного стану
8482
Працівники ДБР повідомили про підозру співробітнику Миколаївського районного ТЦК
6162
Усі автозаправки у березні можуть зупинити роботу? Нардепка забила на сполох
5545
На Тернопільщині сільська рада витратить 6,7 млн грн на ремонт 300 метрів дороги до церкви

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Сьогодні, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
16 лютого, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 лютого, 00:00

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua