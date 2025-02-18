В Анкарі розпочалася зустріч Зеленського та Ердогана

Зеленський відвідав Туреччину з офіційним візитом у відповідь на запрошення президента Ердогана

Президенти обговорять кроки, які необхідно вжити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами

В Анкарі розпочалася зустріч президента Реджепа Таїпа Ердогана з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє yirmidort.tv.

Зазначається, що Ердоган зустрівся з Зеленським у президентському комплексі. Під час зустрічі обговорять кроки, які необхідно вжити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами. Також відбудеться обмін думками щодо останніх подій в Україні та інших регіональних та глобальних питань.

Після завершення переговорів будуть підписані угоди в різних сферах.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Туреччини. У Анкарі Зеленські проведуть зустрічі з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган.

Зокрема, повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Туреччини з візиту до посольства України та зустрічі з представниками української та кримськотатарської громад.

До того ж глава України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською під час візиту до Туреччини вшанували пам’ять першого президента країни Мустафи Кемаля Ататюрка в Анкарі. Також там були присутні міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова Офісу президента Андрій Єрмак.