У Туреччині відкрилося нове посольство України

Олена та Володимир Зеленські розпочали візит у Туреччині

Зеленський зустрівся з представниками української та кримськотатарської громад у Туреччині

Президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Туреччини з візиту до посольства України та зустрічі з представниками української та кримськотатарської громад. Про це повідомляє «Укрінформ».

Президент і перша леді Олена Зеленська також взяли участь у церемонії відкриття нового комплексу будівель посольства України в Туреччині.

Президент і перша леді у Туреччині фото: Укрінформ

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Туреччини. У Анкарі Зеленські проведуть зустрічі з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що 20 лютого до України прибуде спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Його візит триватиме кілька днів.