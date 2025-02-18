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У Туреччині відкрилося нове посольство України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Туреччині відкрилося нове посольство України
Олена та Володимир Зеленські розпочали візит у Туреччині
фото: Укрінформ

Зеленський зустрівся з представниками української та кримськотатарської громад у Туреччині

Президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Туреччини з візиту до посольства України та зустрічі з представниками української та кримськотатарської громад. Про це повідомляє «Укрінформ».

Президент і перша леді Олена Зеленська також взяли участь у церемонії відкриття нового комплексу будівель посольства України в Туреччині.

Президент і перша леді у Туреччині
Президент і перша леді у Туреччині
фото: Укрінформ

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Туреччини. У Анкарі Зеленські проведуть зустрічі з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що 20 лютого до України прибуде спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Його візит триватиме кілька днів.

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Теги: Володимир Зеленський Туреччина посольство Олена Зеленська президент Україна

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