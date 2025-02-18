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Турецький аеропорт був закритий через загадковий об'єкт: усі подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Турецький аеропорт був закритий через загадковий об'єкт: усі подробиці
Невідомий об'єкт зупинив польоти в аеропорту Газіантеп
колаж birincihaber.com.tr

Неподалік аеропорту Газіантеп два пілоти побачили сяючий невпізнаний об'єкт на висоті близько трьох кілометрів

 

Керівництво аеропорту міста Газіантеп у Туреччині ухвалило рішення тимчасово призупинити всі польоти після появи в небі непізнаного літаючого об'єкту, що світиться, близько 22:00 за місцевим часом (21.00 за Києвом). Про це повідомляє DHA. Журналісти роблять припущення, що це був невідомий безпілотний літальний апарат.

«Після повідомлення двох пілотів про об'єкт, який не було видно на радарах, посадку та зліт літаків в аеропорту було припинено», – йдеться у публікації. Уточнюється, що невідомий об'єкт перебував на висоті близько трьох кілометрів. 

Після того, як були проведені дослідження і встановлено, що загрозливої ситуації не було, польоти повернулися до нормального режиму. Зупинка діяльності аеропорту скалала близько трьох годин.

«Хоча розглядається можливість того, що невпізнаний об’єкт був безпілотником, посадовими особами було оголошено, що детальне розслідування інциденту триває», – йдеться у матеріалі.

Станом на ранок усі польоти до міста Газіантеп були повністю відновлені проте деякі рейси прибувають із запізненням, пише турецька преса.

Нагадаємо, наприкінці січня у Стамбулі трапилась аналогічна історія із НЛО. Пілоти літаків при вильоті зі стамбульського аеропорту імені Сабіхи Гьокчен та посадці в ньому  дві доби повідомляли про якийсь об'єкт, про загрозу зіткнення з яким попереджали системи на борту.

Деякі пілоти припустили, що сигнал тривоги може бути викликаний присутністю БПЛА або кораблів, проте широкомасштабні перевірки, проведені береговою охороною, а також низкою інших служб у повітрі та на суходолі, не виявили жодних ознак загрози.Як стало відомо, об'єкт був зафіксований на висоті нижче 500 футів (близько 150 м).

Теги: Туреччина історія авіація літак аеропорт розслідування безпілотник зупинка НЛО

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