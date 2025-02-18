Подружжя Зеленських вшанували пам’ять першого президента Туреччини в Анкарі

Подружжя Зеленський перебуває у Туреччині з візитом

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вчора прибули до Туреччини

Глава України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською під час візиту до Туреччини вшанували пам’ять першого президента країни Мустафи Кемаля Ататюрка в Анкарі. Також там були присутні міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Анкара. На початку візиту до Туреччини вшанували пам’ять першого президента країни Мустафи Кемаля Ататюрка, чия спадщина залишається важливою частиною історії та цінностей Туреччини», – йдеться у повідомленні президента.

Анкара. На початку візиту до Туреччини подружжя Зеленських вшанували пам’ять першого Президента країни Мустафи Кемаля Ататюрка, чия спадщина залишається важливою частиною історії та цінностей Туреччини. pic.twitter.com/1kBgiQmSjb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 18, 2025

Мустафа Кемаль Ататюрк – видатний турецький державний і політичний діяч, революціонер, генерал; «батько-засновник» республіки, перший президент Туреччини з 1923 року до своєї смерті в 1938 році; лідер турецької війни за незалежність.

фото: офіс президента

Офіс президента зауважує, що традиційне покладання вінка квітів до мавзолею Ататюрка відбулося в меморіальному комплексі Аниткабір в Анкарі. Після завершення церемонії Володимир Зеленський залишив запис у книзі почесних гостей.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Туреччини. У Анкарі Зеленські проведуть зустрічі з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган.

Зокрема, повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Туреччини з візиту до посольства України та зустрічі з представниками української та кримськотатарської громад.