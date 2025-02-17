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Президент України прибув у Туреччину на зустріч з Ердоганом (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент України прибув у Туреччину на зустріч з Ердоганом (відео)
Президент України та перша леді після прибуття в Туреччину
скріншот з відео

Зеленський та Ердоган проведуть розмову щодо обміну військовополоненими між Україною та Росією

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Туреччини. Про це глава нашої держави повідомив у соцмережах

У Анкарі Зеленські проведуть зустрічі з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган.

«Питання обмінів: усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, продовжаться. Питання продовольчої безпеки. Освітня та культурна дипломатія першої леді», – написав український лідер.

Як пише турецьке видання DHA президента Зеленського в аеропорту зустрічав міністр торгівлі Омер Болат.

«Ми приймали президента України Володимира Зеленського, який відвідує нашу країну з офіційним візитом на запрошення нашого президента Реджепа Таїпа Ердогана, в аеропорту Есенбога. Сподіваємося, що цей візит сприятиме розвитку відносин між двома країнами та сприятиме процвітанню народів обох країн», – сказав він.

Нагадаємо, завтра, 18 лютого, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Під час переговорів йтиметься про стратегічне партнерство між Туреччиною та Україною в усіх їхніх аспектах, а також кроки для зміцнення співпраці між двома країнами.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив після зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, що війна в Україні має закінчитися справедливим миром.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що 20 лютого до України прибуде спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Його візит триватиме кілька днів.

До слова, президент України Володимир Зеленський підтримує підписання угоди зі США щодо інвестицій у видобуток корисних копалин, але наголошує на необхідності включення до неї положень про гарантії безпеки для України.

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Теги: Володимир Зеленський Олена Зеленська Туреччина Реджеп Таїп Ердоган

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