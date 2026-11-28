Влада Угорщини анулювала трирічну заборону на в'їзд та проживання для командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта (Мадяра) Бровді, запроваджену у 2025 році після атак на нафтопровід «Дружба». Про це пише «Главком» із посиланням на угорське видання Magyar Hang.

Відповідний запис та попередження щодо громадянина України вже прибрали з міграційного реєстру Національної генеральної дирекції поліції у справах іноземців, про що повідомили 18 листопада.

У Міністерстві внутрішніх справ Угорщини пояснили процедуру ухвалення такого рішення. Ініціювати як запровадження, так і скасування подібних обмежень має право Управління захисту конституції, якщо загроза національній безпеці перестала існувати. Для цього необхідний відповідний висновок Інформаційного управління – у разі суттєвої зміни обставин міграційна служба може скоротити строк дії обмежень або повністю їх скасувати. Примітно, що це рішення ухвалили ще до зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра з президентом України Володимиром Зеленським на Закарпатті.

Роберт Бровді є найвищим за званням військовослужбовцем угорського походження у лавах Збройних сил України, а в Росії суд заочно засудив його до довічного ув'язнення. Про запровадження санкцій проти нього у серпні 2025 року оголосив тодішній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після ударів по нафтопроводу «Дружба», заявивши про заборону в'їзду командиру відповідального підрозділу на територію Угорщини та всієї Шенгенської зони. Тоді Бровді різко відреагував на дії угорської дипломатії, звинувативши Сіярто у захисті власних інтересів замість суверенітету країни та отриманні вигоди від дешевої підсанкційної російської сировини.

Нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє вʼїзд командувачу української військової частини, яка здійснила атаку на нафтопровід «Дружба». Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід «Дружба», який є «важливим для безпечного енергопостачання Угорщини».