Рязанський НПЗ призупинив роботу після атак безпілотників – Reuters

24 січня 2024 року дрони СБУ та ССО завітали на нафтоперекачувальну станцію «Рязань» та на рязанську ТЕЦ

Рязанський нафтопереробний завод входить у четвірку найбільших НПЗ Росії і забезпечує російську армію

Рязанський нафтопереробний завод призупинив роботу після атак українських дронів. Про це повідомило Reuters з посиланням на джерела в галузі.

На заводі спалахнуло сховище нафти. Серед пошкодженого обладнання – залізнична навантажувальна естакада та установка гідроочистки, яку використовують для видалення домішок із продуктів нафтопереробки.

«[Після атаки] пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання. Навантажень на залізницю не було, зупинили переробку нафти», – сказало одне з джерел Reuters.

Інше джерело заявило, що завантаження призупинили з 24 січня, тоді ж завод призупинив роботу.

Рязанський нафтопереробний завод входить у четвірку найбільших НПЗ Росії і забезпечує російську армію. У 2024 році підприємство переробило 13,1 млн метричних тонн (262 тис. барелів на добу), або майже 5% загальної переробки Росії. На ньому виробили 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива, 4,3 млн тонн мазуту і 1 млн тонн авіаційного палива.

Нагадаємо, під час атаки у ніч на 24 січня у Рязані палали мінімум три резервуари. Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу. Місцеві жителі фіксували в соцмережах, що нарахували понад 50 вибухів.

Згодом аідрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України повторно уразили об’єкти «Рязанської нафтопереробної компанії», яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Розвідники пояснили, чому вдруге за тиждень атакували Рязанський нафтопереробний завод.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Кремль вживає заходів для захисту оборонних об'єктів у прикордонних регіонах від атак українських безпілотників. Заплановано посилення сил протиповітряної оборони.