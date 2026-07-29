Дрони атакували Рязань: спалахнули НПЗ та склад Wildberries

Логістичний центр Wildberries відомий також як «Тюшевское» - один із регіональних хабів мережі, через яку щодня проходять мільйони замовлень по всій Росії

У місті під ранок пролунала серія вибухів, а очевидці зафіксували пожежі одразу на двох великих об'єктах

У ніч на 29 липня безпілотники атакували Рязань – місцеві мешканці повідомили про серію вибухів, а згодом у мережі з'явилися кадри пожеж на нафтопереробному заводі та складі маркетплейсу Wildberries. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали Exilenova+ та Astra.

Мешканці Рязані повідомили про вибухи в ніч на 29 липня, а невдовзі очевидці опублікували фото та відео пожежі, яку помітили від мікрорайону Олімпійське містечко. За даними Exilenova+, займання виникло на території нафтопереробного заводу. Пізніше канал повідомив і про приліт по складу Wildberries. Astra підтвердила атаку безпілотників на місто, опублікувавши кадри очевидців.

Атаку офіційно підтвердив губернатор Рязанської області Павло Малков, хоча й не уточнив, які саме об'єкти постраждали.



«У Рязані відбивається масована атака БпЛА, працює ППО. Сталося займання на території одного з підприємств, – написав губернатор. – На місці працюють оперативні служби».

Wildberries обмежив доступ до складу

Wildberries підтвердив наслідки атаки для свого логістичного об'єкта в Рязані. На офіційному порталі для продавців компанія повідомила про тимчасове обмеження доступу до сортувального комплексу.



«Доступ до СК "Рязань: Тюшевська" тимчасово обмежено. Будь ласка, поки не приїжджайте на склад, – ідеться в повідомленні. – Повідомимо додатково, коли роботу буде відновлено».

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Що відомо про Рязанський НПЗ

Рязанський нафтопереробний завод входить до структури «Роснефти» й вважається одним із найбільших в Росії: потужність підприємства становить близько 17 млн тонн нафти на рік, що забезпечує майже 5% усієї нафтопереробки країни. Завод розташований приблизно за 354 км від українського кордону і вже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників – зокрема, у січні, лютому та травні 2026 року, коли підприємство змушене було зупиняти роботу.

Чому важливий склад Wildberries у Рязані

Логістичний центр Wildberries відомий також як «Тюшевское» – за назвою села Тюшево поблизу траси М-5, де розташований індустріальний парк «Рязанський». Склад запрацював у жовтні 2023 року, а будівництво повного комплексу площею 173 тис. кв. м компанія завершувала протягом 2024-го. Це один із регіональних хабів мережі, через яку щодня проходять мільйони замовлень по всій Росії. Упродовж липня безпілотники вже атакували щонайменше шість подібних об'єктів компанії – в Електросталі, Котовську, Краснодарі, Невинномиську, Санкт-Петербурзі та Сімферополі, а також склад у Єкатеринбурзі. За даними «Главкома», на платформі у відкритому продажу можна знайти комплектуючі для FPV-дронів, системи скидання боєприпасів та інше спорядження подвійного призначення.

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Нагадаємо, Рязанський НПЗ уже призупиняв роботу після попередніх атак безпілотників – про це повідомляло агентство Reuters. Завод неодноразово опинявся під ударом і минулого листопада, і у вересні 2025 року.