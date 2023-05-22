Опозиційний кандидат у президенти Туреччини розповів, кого підтримає на нових виборах

Сінан Оган оголосив, що підтримає чинного лідера Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана

До другого туру виборів у Туреччині залишається 6 днів, і пристрасті тільки набирають обертів. Так, Сінан Оган, кандидат у президенти Туреччини кандидатуру якого було висунуто Альянсом ATA, набрав у першому турі виборів 5,17% голосів, сьогодні публічно оголосив, що у другому турі підтримує кандидатуру чинного президента Реджепа Ердогана. Про це пише турецьке видання Сumhuriyet.

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У своєму виступі Оган сказав: «Ми провели результативні зустрічі з обома кандидатами на пост президента Туреччини. В результаті цих переговорів і консультацій, повідомлень з низів я заявляю, що ми підтримаємо кандидата в Президенти від Народного альянсу Реджепа Тайіпа Ердогана, у другому турі виборів. Прошу підтримати мене», – сказав він.

Він зазначив його його політичній силі неодноразово погрожували, і забороняли виступати на телебаченні та в газетах але це не вплинуло на результат і його політична сила показала себе достойно.

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«Соціальні мережі стали нашими єдиними дверима, які можна відкрити. На допомогу поспішили наші волонтери. Ми не здалися, нас не зламали. Ми змагалися на рівних, були у чесних умовах боротьби. У нас не було ні державних коштів, чи муніципальної підтримки. Незважаючи на це, ми показали чудовий приклад боротьби. Ми дотримувалися плану і досягли багатьох наших ключових цілей. Наша мета просування по шляху великої Туреччини продовжується», – зазначив Сінан Оган.

Нагадаємо, що у першому турі чинний глава Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган набрав 49,5%, тоді як його головний опонент лише 45%. Для перемоги у другому турі треба, щоб один із кандидатів набрав понад 50% голосів.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив упевненість у рекордній підтримці його кандидатури на виборах 28 травня і закликав громадян Туреччини не довіряти політикам, які виступають із діаметрально протилежними заявами. Президент Туреччини зазначив, що не можна довіряти і тим, хто заявляє про готовність звільнити з місць ув'язнення організаторів незаконних акцій.