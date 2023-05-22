Головна Світ Політика
search button user button menu button

Опозиційний кандидат у президенти Туреччини розповів, кого підтримає на нових виборах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Опозиційний кандидат у президенти Туреччини розповів, кого підтримає на нових виборах
Сінан Оган оголосив, що підтримує кандидатуру Реджепа Тайїпа Ердогана
фото:https://www.cumhuriyet.com.tr

Сінан Оган оголосив, що підтримає чинного лідера Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана

До другого туру виборів у Туреччині залишається  6 днів, і пристрасті тільки набирають обертів. Так, Сінан Оган, кандидат у президенти Туреччини  кандидатуру якого було висунуто Альянсом ATA, набрав у першому турі виборів  5,17% голосів, сьогодні публічно оголосив, що у другому турі підтримує кандидатуру чинного президента Реджепа Ердогана. Про це пише турецьке видання Сumhuriyet.

У своєму виступі Оган сказав: «Ми провели результативні зустрічі з обома кандидатами на пост президента Туреччини. В результаті цих переговорів і консультацій, повідомлень з низів я заявляю, що ми підтримаємо кандидата в Президенти від Народного альянсу Реджепа Тайіпа Ердогана, у другому турі виборів. Прошу підтримати мене», – сказав він.

Він зазначив його його політичній силі неодноразово погрожували, і забороняли виступати на телебаченні та в газетах але це не вплинуло на результат і його політична сила показала себе достойно. 

«Соціальні мережі стали нашими єдиними дверима, які можна відкрити. На допомогу поспішили наші волонтери. Ми не здалися, нас не зламали. Ми змагалися на рівних, були у чесних умовах боротьби. У нас не було ні державних коштів, чи муніципальної підтримки. Незважаючи на це, ми показали чудовий приклад боротьби. Ми дотримувалися плану і досягли багатьох наших ключових цілей. Наша мета просування по шляху великої Туреччини продовжується», – зазначив Сінан Оган. 

Нагадаємо, що у першому турі чинний глава Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган набрав 49,5%, тоді як його головний опонент лише 45%. Для перемоги у другому турі треба, щоб один із кандидатів набрав понад 50% голосів.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив упевненість у рекордній підтримці його кандидатури на виборах 28 травня і закликав громадян Туреччини не довіряти політикам, які виступають із діаметрально протилежними заявами. Президент Туреччини зазначив, що не можна довіряти і тим, хто заявляє про готовність звільнити з місць ув'язнення організаторів незаконних акцій.

Читайте також: Вибори президента Туреччини: букмекери назвали фаворита другого туру
Теги: вибори соціальні мережі президент букмекери Туреччина Реджеп Тайип Эрдоган

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ці вибори – це не просто протистояння по лінії влада-опозиція
Два вибори за майбутнє Туреччини
16 травня, 09:54
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний
Мама шукала свого сина: головнокомандувач ЗСУ розповів, що змусило його плакати
13 травня, 01:51
Нещодавно президенту Туреччини Ердогану стало зле під час прямого ефіру
Туреччина заперечила чутки про серцевий напад Ердогана
27 квiтня, 11:09
Причетність України до атаки над Кремль: Банкова відповіла РФ
Причетність України до атаки над Кремль: Банкова відповіла РФ
3 травня, 16:24
Зеленський у День Європи зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн (відео)
Зеленський у День Європи зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн (відео)
9 травня, 13:45
Візит Зеленського до Німеччини: перші подробиці (відео)
Візит Зеленського до Німеччини: перші подробиці (відео)
14 травня, 12:30
Росіяни не хочуть бачити фінів у себе в країні
Громадяни Фінляндії стали небажаними гостями у Росії: причина
15 травня, 19:21
Литва продовжить навчання українських військових
Міноборони Литви поділилось планами з підготовки українських військових
16 травня, 15:39
Чутки про нездужання Лукашенка з'явилися 9 травня
Розвідка повідомила, чим хворіє Лукашенко і чи причетний Путін
18 травня, 14:59

Політика

Опозиційний кандидат у президенти Туреччини розповів, кого підтримає на нових виборах
Опозиційний кандидат у президенти Туреччини розповів, кого підтримає на нових виборах
Австрія готова допомогти Україні у розмінуванні територій, але є умова
Австрія готова допомогти Україні у розмінуванні територій, але є умова
Ердоган пояснив, чому він переможе на виборах
Ердоган пояснив, чому він переможе на виборах
Кремль вигадав недолуге пояснення подіям у Бєлгородській області
Кремль вигадав недолуге пояснення подіям у Бєлгородській області
ЄС відмовився приєднати російський банк до SWIFT попри зернову угоду
ЄС відмовився приєднати російський банк до SWIFT попри зернову угоду
Китай заявив, що єдиний спосіб закінчення війни – «політичний діалог» з окупантами
Китай заявив, що єдиний спосіб закінчення війни – «політичний діалог» з окупантами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Після саміту G7 Китай викликав посла Японії «на килим»
79K
Посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ
73K
Бахмут чий? Нічне вітання Путіна – поганий знак для росіян
25K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
22K
Президент Бразилії заявив, що його засмутив Зеленський
12K
Повітряні сили підтвердили збиття Су-35 та назвали кількість знищених ракет

Новини

Міністр закордонних справ Литви: Україні потрібно більше важкого озброєння
Сьогодні, 15:43
Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту