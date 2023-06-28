«Это справедливо». Батько пілота, якого знищили «вагнерівці», підтримав і Пригожина, і Путіна

Як каже батько загиблого пілота, закрити справу проти Пригожина – це «справедливе рішення»

Батько 24-річного пілота гелікоптера, якого вбили «вагнерівці», не звинувачує Пригожина

Андрій Бабаєв – батько 24-річного пілота гелікоптера Кирила Бабаєва, якого вбили «вагнерівці» під час збройного заколоту у РФ, підтримав рішення російського диктатора Володимира Путіна припинити кримінальну справу проти власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомляють росЗМІ.

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За словами Бабаєва-старшого, закрити справу проти Пригожина, через якого загинув його 24 річний син – це «справедливе рішення».

«Якщо слово про закриття справи дав президент, то це справедливо», – сказав Андрій Бабаєв.

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Також чоловік розповів, що йому навіть не дали впізнати тіло сина, пояснивши це тим, що «там нема чого впізнавати».

Нагадаємо, Росія закрила кримінальну справу за фактом збройного заколоту проти власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що учасники бунту «припинили дії, спрямовані на вчинення заколоту».

До слова, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».