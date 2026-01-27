Вашингтон спростував чутки про обмін територій на гарантії

У адмністрації Дональда Трампа назвали «брехнею» публікацію Financial Times

У Білому домі заперечили інформацію про те, що Сполучені Штати нібито готові надати Україні гарантії безпеки лише в обмін на її згоду вивести війська з Донбасу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами заступниці прессекретарки Білого дому Анна Келлі заявила, що такі повідомлення є неправдивими та мають на меті зірвати мирний процес.

«Це повна неправда – єдина роль США в миротворчому процесі полягає в тому, щоб об’єднати обидві сторони для досягнення угоди. Шкода, що Financial Times дозволяє зловмисникам анонімно брехати, щоб зіпсувати мирний процес, який зараз у чудовому стані після історичної тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі цими вихідними», – сказала Келлі.

Водночас джерело, ознайомлене з позицією США, звернулося до Financial Times, що Вашингтон не намагається нав’язати Україні жодних територіальних поступок. За словами співрозмовника видання, гарантії безпеки від США можуть залежати лише від готовності обох сторін укласти мирну угоду, а її зміст визначатимуть безпосередньо Росія та Україна.

Раніше Financial Times з посиланням на власні джерела повідомляло, що гарантії безпеки від США для України нібито залежатимуть від попередньої згоди Києва на виведення українських військ з неокупованих Росією районів Донбасу – як того вимагає Москва.

У неділю, 25 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки від США вже готовий до підписання.

Водночас Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що Росія використовує риторику про контроль над ядерними озброєннями з метою змусити Сполучені Штати тиснути на Україну та домагатися політичних поступок у переговорах.