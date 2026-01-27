Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вашингтон спростував чутки про обмін територій на гарантії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Вашингтон спростував чутки про обмін територій на гарантії
Білий дім прокоментував чутки про переговори навколо Донбасу
фото: Reuters

У адмністрації Дональда Трампа назвали «брехнею» публікацію Financial Times

У Білому домі заперечили інформацію про те, що Сполучені Штати нібито готові надати Україні гарантії безпеки лише в обмін на її згоду вивести війська з Донбасу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами заступниці прессекретарки Білого дому Анна Келлі заявила, що такі повідомлення є неправдивими та мають на меті зірвати мирний процес.

«Це повна неправда – єдина роль США в миротворчому процесі полягає в тому, щоб об’єднати обидві сторони для досягнення угоди. Шкода, що Financial Times дозволяє зловмисникам анонімно брехати, щоб зіпсувати мирний процес, який зараз у чудовому стані після історичної тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі цими вихідними», – сказала Келлі.

Водночас джерело, ознайомлене з позицією США, звернулося до Financial Times, що Вашингтон не намагається нав’язати Україні жодних територіальних поступок. За словами співрозмовника видання, гарантії безпеки від США можуть залежати лише від готовності обох сторін укласти мирну угоду, а її зміст визначатимуть безпосередньо Росія та Україна.

Раніше Financial Times з посиланням на власні джерела повідомляло, що гарантії безпеки від США для України нібито залежатимуть від попередньої згоди Києва на виведення українських військ з неокупованих Росією районів Донбасу – як того вимагає Москва.

У неділю, 25 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки від США вже готовий до підписання.

Водночас Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що Росія використовує риторику про контроль над ядерними озброєннями з метою змусити Сполучені Штати тиснути на Україну та домагатися політичних поступок у переговорах.

Читайте також:

Теги: США Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Вашингтон спростував чутки про обмін територій на гарантії
Вашингтон спростував чутки про обмін територій на гарантії
Сі Цзіньпін ослабив свою армію: видання Bloomberg пояснило задум
Сі Цзіньпін ослабив свою армію: видання Bloomberg пояснило задум
США вдруге вийшли з Паризької кліматичної угоди
США вдруге вийшли з Паризької кліматичної угоди
Партія Орбана втратила шанс на перемогу? Результати останніх соцопитувань
Партія Орбана втратила шанс на перемогу? Результати останніх соцопитувань
Кремль шантажує США заради поступок від України – ISW
Кремль шантажує США заради поступок від України – ISW
Нижня палата парламенту Франції підтримала заборону соцмереж для дітей до 15 років
Нижня палата парламенту Франції підтримала заборону соцмереж для дітей до 15 років

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua