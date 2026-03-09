Трамп заявив, що думає про захоплення Ормузької протоки

Ормузька протока – один з найважливіших енергетичних пунктів у світі

Президент Дональд Трамп у понеділок в інтерв'ю CBS News заявив, що його адміністрація думає про захоплення Ормузької протоки, передає «Главком».

Президент заявив, що Ормузька протока – один з найважливіших енергетичних пунктів у світі, через який проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти, – відкрита, але Білий дім все ще «думає про те, щоб взяти її під контроль».

Президент сказав, що США «можуть багато зробити» щодо протоки та пригрозив Ірану, якщо він заблокує водний шлях. «Вони розстріляли все, що могли, і їм краще не робити нічого милого, інакше це буде кінець цієї країни… Якщо вони зроблять щось погане, це буде кінець Ірану, і ви більше ніколи не почуєте цю назву».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що адміністрація має план дій на випадок подальшого зростання цін на нафту, яке відбулося на тлі війни з Іраном.

Трамп прокоментував ситуацію після того, як ціни на нафту перевищили позначку у $100 за барель на десятий день конфлікту. «У мене є план на все. Ви будете дуже задоволені», – сказав президент США, коментуючи різке подорожчання нафти.

Нагадаємо, що країни «Великої сімки» заявили про готовність використати стратегічні запаси нафти для підтримки світових поставок енергоносіїв на тлі війни на Близькому Сході. Міністри фінансів зазначили, що уважно стежитимуть за розвитком ситуації на енергетичних ринках і за необхідності координуватимуть свої дії.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що відомство може скасувати додаткові санкції проти частини російської нафти, щоб збільшити світові поставки на ескалації на Близькому Сході. За словами Бессента, на ринку вже є значні обсяги російської нафти, які перебувають під санкціями.

Напередодні світові ринки зафіксували рекордне зростання цін на енергоносії – вартість нафти вперше з 2022 року подолала позначку в $100 за барель. Інвестори масово закладають у ціну ризики тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу через загострення конфлікту в Ірані. Станом на вечір неділі ф'ючерси на американську нафту підскочили на 14,7%, а еталонна марка Brent додала понад 12%, сягнувши $104.