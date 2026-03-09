Головна Світ Політика
Трамп відповів на чутки про захоплення іранського ядерного урану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Трамп відповів на чутки про захоплення іранського ядерного урану
Трамп прокоментував інформацію про можливу наземну операцію США та Ізраїлю в Ірані
фото: EPA/UPG

Президент США зробив заяву щодо сценарію вилучення іранського урану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не ухвалював жодного рішення щодо можливої операції зі захоплення іранських ядерних матеріалів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання New York Post.

Трампа попросили прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що США та Ізраїль можуть розглядати варіант проведення спецоперації із вилучення високозбагаченого урану з підземного об’єкта в іранському Ісфагані. «Ми не ухвалили жодного рішення з цього приводу. Ми навіть близько до цього не підійшли», – сказав президент США.

Американський лідер також прокоментував ситуацію з керівництвом Ірану. За його словами, він «незадоволений» тим, що новим верховним лідером країни став 56-річний Моджтаба Хаменеї. Водночас Трамп відмовився розкривати свої подальші плани щодо іранського керівництва.

Нагадаємо, що Іран заявив про початок повномасштабної війни та оголосив про намір застосовувати важкі ракети з боєголовками великої потужності. За його словами, Іран планує використовувати ракети з боєголовками вагою близько 1000 кг. 

Раніше стало відомо, що американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер скасували запланований візит до Ізраїлю на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході. Між США та Ізраїлем виникли перші ознаки напруження.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що адміністрація має план дій на випадок подальшого зростання цін на нафту, яке відбулося на тлі війни з Іраном. Трамп прокоментував ситуацію після того, як ціни на нафту перевищили позначку у $100 за барель на десятий день конфлікту.

Теги: Іран Дональд Трамп війна ядерна зброя США

